26 країн погодилися відрядити своїх миротворців чи техніку до України після перемир'я.

«Коаліції охочих» визначила рамки гарантій безпеки України.

«Коаліції охочих» на зустрічі в Парижі у четвер, четвертого вересня, досягла згоди щодо загальних рамок гарантій безпеки для України. Про це повідомив телеканал Euronews. Як заявив український президент Володимир Зеленський, який теж брав участь в заході, ключову роль у безпеці виконуватимуть Збройні сили України. Загалом у консультаціях у Парижі брали участь 35 глав держав та урядів.

У миротворчій місії після припинення вогню в Україні мають намір брати участь 26 країн, повідомив президент Франції Емманюель Макрон. Ці країни «формально погодилися або відрядити до України свій контингент, або надати певні засоби для підтримки цієї коаліції для гарантування безпеки на морі чи небі», пояснив Макрон.

Французький президент наголосив, що після врегулювання конфлікту міжнародні війська будуть розміщені не на лінії зіткненнях, а «в географічних районах, які зараз визначаються». За словами Макрона, підтримку Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки для України буде остаточно визначено найближчими днями. Чисельність військового контингенту наразі не уточнено.

Зеленський назвав «перемогою» те, що свою допомогу Києву запропонувало таку кількість країн. За його словами, до переліку гарантій безпеки, про які домовилися союзники, входить зміцнення української армії та підтримка її боєздатності у довгостроковій перспективі, нарощування виробництва зброї, фінансування закупівель озброєнь.

Американський президент Дональд Трамп у ході годинної телефонної розмови з учасникам зустрічі закликав європейських лідерів припинити закупівлю російської нафти. За словами Трампа, саме продажем нафти Москва фінансує свою війну проти України і лише за один рік отримала від країн Євроунії 1,1 млрд євро за постачання палива. Крім того, Трамп закликав чинити економічний тиск на Китай, оскільки той надає фінансову підтримку військовим діям Росії в Україні.