США продумують відповідь на ракетну атаку з боку Ірану.

Іранські війська обстріляли дві американські військові бази в Іраку.

У ніч на середу, восьмого січня, Іран завдав ракетного удару по двох військових базах в Іраку, де дислокуються американські війська і війська коаліції, яка проводить операції проти терористичного угруповання «Ісламська держава». Згідно зі заявою Міністерства оборони США, понад десяток балістичних ракет було випущено по авіабазі аль-Асад, а також по військовій базі в місті Ербілі.

«Ми проводимо початковий аналіз завданої бойової шкоди... В міру того, як оцінимо ситуацію і нашу відповідь, ми зробимо всі необхідні заходи для захисту американського персоналу, партнерів і союзників», – йдеться в заяві.

Тим часом президент США Дональд Трамп написав у Twitter: «Все добре! З Ірану були випущені ракети по двох військових базах у Іраці. Зараз ведеться оцінка жертв і збитків. Все йде нормально! У нас найпотужніша і найкраще оснащена армія в світі».

Зразу ж після ракетної атаки Ірану в Білому домі пройшла термінова нарада. На неї були запрошені державний секретар Майк Помпео і керівник Пентаґону Марк Еспер.

Декількома годинами раніше представник іранського Корпусу вартових ісламської революції назвав цей обстріл початком «жорстокої помсти» за смерть Касема Сулеймані внаслідок американського повітряного удару. Іранська сторона заявляє, що операція має назву «Мученик Сулеймані». Її мета – змусити США вивести війська з реґіону, якщо вони хочуть уникнути подальших жертв.