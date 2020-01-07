США поки що не виводитимуть своїх військ з Іраку.

Нещодавнє повідомлення про покидання американськими військовиками Іраку Пентаґон назвав помилковим.

 

                                    Марк Еспер

 

Міністр оборони США Марк Еспер (Mark Esper) спростував повідомлення про плани вивести американські війська з Іраку. «Сполучені Штати не виводять військ з Іраку. Ми не ухвалювали рішення полишити Ірак», – заявив він у Вашинґтоні в понеділок, шостого січня. Про це повідомило радіо Voice of America. 

 

Таким чином глава Пентаґону спростував повідомлення в ЗМІ, які з'явилися раніше, про нібито намір Сполучених Штатів вивести своїх військовиків з цієї країни. У цих повідомленнях цитували лист командувача американського контингенту в Іраку генерала Вільяма Сілі (William Seely). Зокрема, з листа наводили звернення Сілі до іракського Міністерства оборони: «Ми поважаємо ваше суверенне рішення вимагати виведення наших військ».

 

Лист став надбанням громадськості на наступний день після того, як парламент Іраку проголосував за розрив угоди про коаліцію з боротьби з терористичним угрупованням «Ісламська держава» і ухвалив резолюцію, яка закликає всі іноземні війська полишити країну. Невдоволення іракської влади викликало вбивство Сполученими Штатами іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді та заяви президента США Дональда Трампа про готовність завдати ударів по 52 об'єктах в Ірані.

 

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал армії США Марк Міллі (Mark Milley), пояснюючи походження листа журналістам, заявив, що він був «хибно сформульованою чернеткою, призначеною лише для внутрішнього користування, щоб підкреслити важливість перекидання сил». «[Документ] був погано сформульований і нібито мав на увазі виведення військ. Це не те, що відбувається», – заявив він журналістам. Водночас генерал запевнив, що роботи над виведенням військ з Іраку не ведуть.

07.01.2020

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