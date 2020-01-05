Дональд Трамп погрожує Ірану авіаударами.

Таким чином американський президент застерігає Тегеран від дій у відповідь на вбивство генерала Сулеймані.

У разі атаки з боку Тегерана на американців чи американські об'єкти після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані Сполучені Штати Америки будуть готові завдати ударів по 52 цілях в Ірані. Про це заявив президент США Дональд Трамп, слова котрого цитує інформаційна агенція Reuters.

«Удари по цих цілях і самому Ірану будуть дуже потужними і завдані будуть дуже швидко. США більше не бажають чути погроз!» – написав глава Білого дому в суботу, четвертого січня, в своєму мікроблозі в Twitter.

Трамп зазначив, що протягом багатьох років Іран був лише джерелом проблем. За його словами, деякі з можливих мішеней є значущими для Ірану і його культури об'єктами, а їхня кількість дорівнює числу американських заручників, захоплених Тегераном багато років тому. Йдеться про події четвертого листопада 1979 року в амбасаді США в Тегерані. Тоді група озброєних іранських студентів увірвалася в будівлю дипломатичної місії і взяла в заручники її співробітників. Молоді люди вимагали від Вашінґтона видати втікача шаха Мохаммеда Реза Пехлеві. 52 працівники амбасади тоді майже два роки перебували в неволі.

Нагадаємо, що іранський генерал Касем Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня за наказом президента США Дональда Трампа внаслідок американського ракетного удару по колоні автомобілів поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Разом з генералом загинули кілька видних іракських політиків і воєначальників.

Сулеймані очолював елітний підрозділ «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції, який здійснює військові і таємні операції за межами Ірану. Він був іранським військовим стратегом, ідеологом зовнішньої політики Ірану. Саме він, як вважають, переконав російського президента Володимира Путіна втрутитися в конфлікт в Сирії.

Шиїти у цілому світу оплакували генерала Сулеймані. Тисячі людей пройшли в суботу похоронною процесією за труною генерала, скандуючи «Смерть Америці!». Міжнародні експерти прогнозують поважне загострення напруженості на Близькому Сході і навіть припускають, що американсько-іранський конфлікт може перерости в повномасштабну війну.