Під час повітряної атаки в Багдаді загинув іранський генерал.

Відповідальність за його ліквідацію взяли на себе США.

Касем Сулеймані

У Багдаді, поблизу міжнародного летовища, в ніч на п'ятницю, третього січня, було здійснено повітряну атаку з використанням ракет «повітря-земля». За даними інформаційної агенції Reuters, внаслідок цього нальоту було вбито як мінімум вісьмох людей, серед них – іранський генерал Касем Сулеймані, котрий є командувачем спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) «Ель-Кудс», який здійснює військові і таємні операції за межами Ірану.

Сулеймані прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування «Аль-Хашд аш-Шабі». Ракети, випущені з бойових гелікоптерів, влучили в автоколону цього формування, коли та перебувала поблизу складу вантажів, які призначалися для авіаперевезення. При цьому були знищені два автомобілі.

Як повідомив іранський державний телеканал IRINN незабаром після нальоту, внаслідок авіаудару, окрім генерала Сулеймані, загинув також заступник глави шиїтського руху «Аль-Хашд аш-Шааб» Абу Махді аль-Мухандіс. Також в числі загиблих був Мухаммед аль-Джабір – керівник управління громадських зв'язків «Аль-Хашд аш-Шааб».

Згодом стало відомо, що операцію з ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані було проведено за вказівкою президента США Дональда Трампа. Про це заявили представники американського Міністерства оборони вранці в п'ятницю, третього січня, через кілька годин після обстрілу міжнародного аеропорту в Багдаді.

Як повідомив представник Пентаґону, «Сулеймані займався активною розробкою планів нападу на американських дипломатів і членів дипломатичної служби в Іраці і в цілому реґіоні». Окрім того, Вашінґтон звинуватив Сулеймані в ініціюванні штурму амбасади США в Багдаді прихильниками шиїтського воєнізованого угрупування «Катаїб Хезболла» 31 грудня.