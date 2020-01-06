Перестрибуючи логіку

Юрко ТИМЧУК

Буває і до церкви підеш, і колядку заспіваєш, а все одно когось хочеться вбити. І роздумуєш кого порішити другим. На першому місці ті, хто кидається петардами. Огляд подій тижня в Україні

 

Відпустка тижня

 

 

З вакаціями у чинного президента України регулярно стаються халепи. Зимовий перепочинок Володимир Зеленський вирішив провести в Буковелі, що мало виглядати патріотично, сімейно і майже бюджетно. Але традиційно вийшло, делікатно кажучи, кумедно.

 

Офіційний сайт гаранта Конституції повідомив: «Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у Глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну».

 

Прекрасне у цьому повідомленні все – від «зміцнення дипломатичних відносин» до «рейсового літака». Не можна зміцнювати те чого не існує, бо в султанаті Оман нема ні посольства, ні навіть консульства України. Є щоправда «почесні консульства», але такі структури мають дуже опосередковане відношення до дипломатії.

Рейсовими літаками міг літати Голобородько з телевізора, реальний президент, який є носієм державної таємниці полетіти на береги Індійського океану не має права. Прямого авіасполучення з столицею Оману Маскатом з Києва нема, а про те, що в Буковелі побудували аеропорт для залучення арабських інвестицій не повідомлялося, тому в плані транспортування себе, дружини і дітей в сторону пальм і верблюдів Володимиру Олександровичу мало б бути достатньо важко, бо пересідати десь в Стамбулі чи Франкфурті з клунками презентів для представників «найвищого рівня», то не в Ленінград після лазні поїхати.

 

Побувавши в краях Лоуренса Аравійського Зеленський тепер зможе показувати на глобусі, де є Оман і, можливо, поцікавиться професійною придатністю власної прес-служби.

 

Скасування тижня

 

 

Вмінням формулювати відмазки офісу президента України варто вчитися в американців. З надр Державного департаменту зарано випурхнула інформація про те, що тамтешній шеф Майк Помпео планує відвідати наші терени. Згодом за океаном плани помінялися і українців розчарували повідомленням про перенесення візиту.

 

Але подано це було під правильним соусом – Держдеп оприлюднив заяву, де пояснювали, що Помпео змушений відкласти поїздку, бо пильно стежить за ситуацією в Іраку і мусить гарантувати безпеку власних співвітчизників на Близькому Сході.

 

В українському фольклорі з цього приводу можна згадати ідіому «Де кум, де каравай, де Зелені свята?», а спікерка Держдепартаменту Морган Ортагус зазначила, що поїздку буде перенесено «на найближчий час» і що сам Помпео цього вояжу «з нетерпінням чекає».

 

Гастролі тижня

 

 

Росіянку японського походження Ірину Хакамаду і шведа з нігерійським корінням Албана Узома Нвала зараз поєднують труднощі з перетином українського кордону.

 

Громадяни з екзотичною зовнішністю свого часу мали дотичність до Криму – перша тішилася, що її президент окупував півострів, а другий попри санкції виступав десь в анексованій Ялті.

 

Тепер стало відомо, що в грудні Доктор Албан (творчий псевдонім добродія Нвала) відвідував Україну за допомогою Володимира Зеленського, який буцім особисто дав вказівку прикордонникам впустити стоматолога-співака до країни, якою керує шоумен-юрист.

В лютому виступ Ірини Муцуєвни на DreamBIG Forum скасовано через її довгий язик і своєрідне бачення міжнародного права.

 

Готуючи корпоративи і світські тусовки варто вивчати «кредитну історію» запрошених, щоб не робити потім клопотів президентові і прикордонникам.

 

Реструктуризація тижня

 

 

Любителям хизуватися незрозумілими словами варто тренувати вербальний апарат, аби навчитися правильно вимовляти слово «анбандлінг». Цей набір букв, оточених лапками,  стався в НАК «Нафтогаз України» і означає, що компанія «Оператор газотранспортної системи України» вийшла з групи «Нафтогаз» і на 100% належить ПАТ «Магістральні газопроводи України».

 

В «Нафтогазі» це назвали наймасштабнішою реформою у вітчизняному енергетичному секторі за всі роки незалежності, а Європейське енергетичне співтовариство яке домагалося анбандлінгу мало б тішитися, що тепер транспортуванням газу і його видобутком та продажем займатимуться різні структури.

 

Складностями з розділом функцій не переймаються юристи, тому Генеральна прокуратура України просто припинила своє існування. Тепер правопорушникам вправлятимуть мозги в Офісі генерального прокурора.

 

Цілком можливо, що незабаром з’явиться Офіс прем’єр-міністра, Офіс трибуни Верховної Ради, або ще якийсь анбандлінг, бо реформи мусять бути.

 

06.01.2020

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