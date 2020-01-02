Майк Помпео відклав відвідини України через напад на амбасаду США в Багдаді.

Американський держсекретар планував зустрітися з українським Президентом.

 

 

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео (Mike Pompeo) відтермінував свій візит до України. Він мав відбутися в рамках турне п'ятьма країнами, яке мало розпочатися в п'ятницю, третього січня, і тривати до сьомого січня. Помпео ухвалив рішення залишитися у Вашінґтоні на тлі масових протестів біля американської амбасади в Багдаді. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на інформацію Держдепартаменту.

 

Помпео планував відвідати Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр. «Поїздку відкладено в зв'язку з тим, що держсекретареві необхідно залишитися у Вашінґтоні, щоб продовжувати стежити за ситуацією в Іраку і залагоджувати безпеку американських громадян на Близькому Сході», – заявила офіційна речниця Держдепартаменту США Морґан Ортаґус (Morgan Ortagus). За її словами, нова дата турне буде узгоджена найближчим часом.

 

Під час візиту до Києва Помпео планував зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та членами його адміністрації. Держсекретар став би найбільш високоранговим представником американської адміністрації, котрий відвідав Україну після липневої телефонної розмови лідерів України й США, що спровокувала процедуру імпічменту Трампа.

 

Нагадаємо, що біля амбасади США в Багдаді вже кілька днів поспіль тривають протести проти американських авіаударів по позиціях проіранської шиїтської організації «Катаїб Хезболла», завданих в неділю, 29 грудня, у відповідь на ракетну атаку, внаслідок якої загинув американський військовик. Дональд Трамп звинуватив Іран в організації заворушень біля амбасади і попередив, що Тегеран «понесе повну відповідальність». Міністр оборони США Марк Еспер у вівторок, 31 грудня, розпорядився негайно відрядити 750 американських військовослужбовців на Близький Схід в зв'язку з подіями в Іраку.

02.01.2020

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