Розпочинається будівництво газогону з Ізраїлю до Європи.

EastMed стане найдовшим підводним газопроводом в світі.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадес, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Греція, Кіпр та Ізраїль у четвер, 2 січня, підписали в Атенах угоду про початок будівництва східносередземноморського газогону EastMed. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutshe Welle. У святковій церемонії з нагоди підписання угоди взяли участь прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, а також президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадес.

За даними грецьких ЗМІ, газопровід EastMed, довжина якого становитиме 1900 кілометрів, стане найдовшим підводним газогоном у світі. Очікують, що він буде введений в експлуатацію в 2025-26 роках. Ізраїль постачатиме газ до Південного коридору в Європу. При цьому найважливішу роль газопровід EastMed відіграватиме для поставок газу в Італію й інші південноєвропейські країни.

Нагадаємо, що наприкінці 2015 року Європейська Унія надала підводному газогону EastMed статус «Проєкту загального інтересу» і вже заплатила два мільйони євро за техніко-економічне обґрунтування. Очікують, що найпізніше в 2022 році в Брюсселі буде ухвалено рішення про те, чи візьме ЄУ на себе половину загальної вартості проєкту, який поки що оцінюють приблизно в сім мільярдів євро. Іншу половину витрат з будівництва газогону готові взяти на себе грецька газова компанія DEPA та італійська енергетична фірма Edison через своє спільне підприємство IGI Poseidon.