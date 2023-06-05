«Газпром» призупинив подачу газу «Турецьким потоком».

Наразі російський газ до Європи транспортується лише через українську ГТС.

Російська державна корпорація «Газпром» припинила у понеділок, п’ятого червня, транспортування газу через газогін «Турецький потік». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. За твердженням речників російського газового велетня, це пов’язано з проведення планового профілактичного обслуговування газопровідної системи.

«Планове щорічне технічне обслуговування газогону "Турецький потік" пройде з 5 до 12 червня. Транспортування газу обома нитками газопроводу буде на цей період припинено. Проведення планового технічного обслуговування погоджено всіма зацікавленими сторонами заздалегідь», – йдеться у повідомленні «Газпрому».

Таким чином постачання російського газу до Європи скоротяться до історичного мінімуму найближчого тижня. Єдиним маршрутом доставки російського газу до країн-членів Європейської Унії залишиться транзит через газотранспортну систему Україну.

«Турецький потік» – експортний газогін із Росії до Туреччини, який проходить дном Чорного моря. Магістраль складається з двох ниток, кожна з яких здатна прокачувати до 15,75 млрд куб. м газу на рік. Трубопровід призначений для постачання російського газу до Туреччини та країн Південної та Південно-Східної Європи транзитом через турецьку територію.