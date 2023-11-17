В Карпатах відкрили нову високодебітну газову свердловину.

Державне "Укргазвидобування" відкрило газовий поклад на родовищі в Карпатах, яке вважали виснаженим. Про це йдеться на сайті компанії.

 

 

Як пояснили в "Укргазвидобуванні", під час випробовування свердловина глибиною 1600 м дала рекордний для західного регіону приплив газу за останні 20 років — понад 200 тис. м³ на добу.

 

Рекордних показників газовидобутку було досягнуто завдяки використанню сучасних технологій, зокрема бурового верстата "Іван Богун".

 

"Західний регіон має великий потенціал для відкриття нових покладів вуглеводнів, який підтверджується результатами сусідніх країн. Зараз ми посилюємо діяльність у цьому регіоні, зокрема щодо впровадження нових технологій та залучення інвестицій", — розповів виконувач обов’язків генерального директора компанії Олег Толмачев.

 

Свердловину для буріння закладали за результатами інтерпретації нових даних раніше проведених сейсморозвідувальних 3D-досліджень. Тепер фахівці компанії працюють над розширенням технологічних можливостей наземної інфраструктури для збільшення продуктивності свердловини.

 

"Наші фахівці визначили низку продуктивних горизонтів, які розширюють перспективи родовища для буріння нових свердловин. А результати випробування дадуть змогу оцінити запаси нового покладу", — зазначив директор із розвідки та розробки "Укргазвидобування" Максим Вітик.

17.11.2023

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