Анбандлінг завершено: "Нафтогаз" віддав ГТС оператору.

 

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" відокремилося від групи “Нафтогазу” і цілковито перейшоло в управління АТ “Магістральні газопроводи України”. У такий спосіб, анбандлінг НАК офіційно завершено.

 

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.

 

 

“Сьогодні завершився анбандлінг – незалежний "Оператор ГТС" повністю відокремився від групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС”, – написав Коболєв у Facebook.

 

Він привітав колективи та проєктні команди "Оператора ГТС", “Укртрансгазу”, “Магістральних газопроводів” та “Нафтогазу України” із вчасною та успішною реалізацією проєкту. Коболєв вважає, що то була найбільша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України.

 

“Україна виконала норму Третього енергопакету ЄС і довела, що є відповідальним та надійним союзником”, – прокоментував голова правління НАК.

 

Андрій Коболєв додав, що “Нафтогаз” перестав бути акціонером-бенефіціаром "Оператора ГТС", проте стає його великим клієнтом і “готовий по-партнерськи підтримувати в ініціативах, спрямованих на розвиток цивілізованого та конкурентного газового ринку в Україні”.

 

Раніше керівник “Оператора газотранспортної системи України” Сергій Макогон повідомив, що він підписав акт прийому-передачі активів української ГТС з АТ “Укртрансгаз” до ТОВ “Оператор ГТС України”. Актом було передано понад 47 тисяч інвентарних одиниць.

 

Оператор прозвітував, що перша ніч минула у штатному режимі, до ЄС протранспортовано перші кубометри газу за новим транзитним контрактом.

 

02.01.2020

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