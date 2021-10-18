"Нафтогаз" подав заперечення проти сертифікації Nord Stream 2 німецькому регулятору.

 

НАК "Нафтогаз України" подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

 

 

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

 

"Нафтогаз України" як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором", – сказав Вітренко.

 

"Наша основна позиція полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству", – додав він.

 

Вітренко нагадав, що Україна є одним із основних учасників європейського ринку газу, зокрема купує значні обсяги на ринках ЄС і зацікавлена в тому, щоб цей ринок був конкурентний. Тому сертифікація оператора "Північного потоку-2" завдасть шкоди конкуренції на європейському ринку, зокрема на німецькому, словацькому, угорському, чеському та австрійському ринках.

 

"Наголошу, питання не лише в тому, що Україна як транзитна країна страждає через те, що Росія використовує газ як енергетичну зброю та продовжує це робити. Ми зазначаємо, що є великі ризики для безпеки України та для безпеки регіону", – зазначив він.

 

18.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
В канадку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу прямо у себе на подушці.
18.10.21 | | Наука
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!" 
17.10.21 | | Минуле
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21 | | Наука
Назад до вугілля. Тимчасово?
Максим МУЛЯР
Обіцянки про відмову від вугілля доведеться тимчасово забути на тлі енергетичної кризи. Байдуже, що це боляче вдарить по планах боротьби зі змінами клімату.
15.10.21 | | У світі
Україна як пригода
Микола Рябчук
Тривала “невидимість” сорокамільйонної нації на міжнародній арені не могла не позначитись на її баченні як світу, так і самої себе
14.10.21 | | Дискурси
У нас була машина
Тарас Прохасько
Якась розпечена вулиця у Бендерах або дрібний дощ у Ліді. Той випадок, коли тло не має значення...
14.10.21 | | Дискурси
Моя історія: Схід і не тільки
Оксана Муха
Хочу, щоб військовики знали, куди звертатися: фонд Revived Soldiers Ukraine і центр Next Step Ukraine, бо дуже часто ми гучними фразами відправляємо хлопців на передову, а коли вони повертаються понівеченими, їм ніхто не говорить, куди йти.
14.10.21 | | Штука
До пісенної серцевини
Уляна Горбачевська
«Ukraine – Terra Incognita» – абсолютно новий підхід до фольклору. До опери увійшли якраз ті пісні, що осідали в мені і я зрозуміла, що вони хочуть  якогось монументального вислову.
13.10.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.