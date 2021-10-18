"Нафтогаз" подав заперечення проти сертифікації Nord Stream 2 німецькому регулятору.

НАК "Нафтогаз України" подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нафтогаз України" як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором", – сказав Вітренко.

"Наша основна позиція полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству", – додав він.

Вітренко нагадав, що Україна є одним із основних учасників європейського ринку газу, зокрема купує значні обсяги на ринках ЄС і зацікавлена в тому, щоб цей ринок був конкурентний. Тому сертифікація оператора "Північного потоку-2" завдасть шкоди конкуренції на європейському ринку, зокрема на німецькому, словацькому, угорському, чеському та австрійському ринках.

"Наголошу, питання не лише в тому, що Україна як транзитна країна страждає через те, що Росія використовує газ як енергетичну зброю та продовжує це робити. Ми зазначаємо, що є великі ризики для безпеки України та для безпеки регіону", – зазначив він.