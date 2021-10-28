Молдова придбає газ в України.

Газові перемовини Кишинева з «Газпромом» вчергове зірвалися.

 

 

Влада Молдови уклала контракт на придбання 1,5 мільйона кубометрів газу в української компанії «Нафтогазу». Як повідомила пресслужба Аґенції державної власності Молдови, угоду було укладено за підсумками тендеру, переможцем якого стала пропозиція «Нафтогазу».

 

Очікується, що Кишинів отримає газ уже у п'ятницю, 29 жовтня. Про інші подробиці угоди поки що не повідомляють.

 

Раніше стало відомо, що Молдова купуватиме невеликі обсяги газу на міжнародному ринку щодня, щоб таким чином не допустити зниження тиску в газогоні до критичної позначки та заповнити нестачу палива. Щоденні тендери оголошуватиме молдовська держкомпанія Energocom. На початку тижня перший тендер виграла польська PGNiG, потім – нідерландська VIrol, а також спільна пропозиція двох компаній – міжнародної DXT Commodities та польської PGNiG.

 

Водночас Молдова продовжує переговори про постачання газу з російським «Газпромом». Чергова зустріч відбулася у четвер, 28 жовтня, і знову завершилася безрезультатно.

 

Тим часом верховний представник Європейської Унії зі зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель закинув Росії, що та перетворила постачання свого газу до Молдови на інструмент впливу на цю країну. «Бачимо спроби "Газпрому" чинити політичний тиск замість зниження ціни на газ з їхнього боку. Ми згодні з прем'єр-міністром (Молдови Наталією Гаврилицею) щодо необхідності зміцнення стійкості республіки на випадок будь-якої спроби використати енергетику як геополітичну зброю. У світових масштабах зростання цін не є наслідком перетворення поставок газу на зброю, але у випадку з Молдовою є», – заявив Боррель у Брюсселі у четвер, 28 жовтня, на спільній з прем'єр-міністреркою Молдови Наталією Гаврилицею пресконференцією.

 

За словами Борреля, Євроунія готова допомогти Молдові у подоланні кризи. «Перший крок – це 60 мільйонів євро на підтримку бюджету, про які було оголошено вчора», – процитував його слова молдовський інформаційний портал IPN.

28.10.2021

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