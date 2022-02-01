Слідчі ДБР провели обшуки в Андрія Коболєва.

Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" та керівників приватних підприємств у рамках розслідування справи за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресова служба ДБР. Згодом колишній голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв підтвердив, що обшуки були в нього.

Згідно з повідомленням бюро, правоохоронці розслідують незаконне відчуження у 2020 році 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями державних енергокомпаній. Слідчі перевіряють правомірність повернення "Нафтогазом України" боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому.

"Керівництво НАК «Нафтогаз України» за зверненням АТ «Укртрансгаз» погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Керуючись рішенням керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів куб. м природного газу. За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень", – повідомили у НАК.

Згідно з інформацією слідства, керівник НАК підписав рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" щодо мирових угод без погодження наглядової ради "Нафтогазу".

Андрій Коболєв написав у facebook, що вважає обшуки спробою залякування.

"Я жив, живу і планую продовжувати жити в Україні (хоч і користуюсь наразі можливістю багато подорожувати). Я також започаткував свій приватний бізнес в Україні і не збираюся від нього відмовлятись. Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно", – прокоментував він.

Коболєв повідомив, що підставою для обшуку стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго".

"Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди "Нафтогазу" 2014-2021)... У процесі врегулювання проблеми, котра виникла понад 20 років тому, команди "Нафтогазу" та "Укртрасгазу" керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд. грн. (в тому числі повернути більше 200 млн. грн. вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання", – заявив він.