Путін намагається дискредитувати українську ГТС.

Він заявив про ненадійність і навіть небезпечність українських газогонів.

Президент Росії Володимир Путін розпочав кампанію з дискредитації української газотранспортної системи. «ГТС України не ремонтувалася десятиліттями і може луснути при збільшенні тиску газу», – заявив шеф Кремля на нараді з питань енергетики, подає інформаційний портал lenta.ru.

За його словами, «Газпрому» вигідніше і безпечніше працювати на нових трубопровідних системах. Російський лідер зазначив, що російська компанія економить при роботі на нових газогонах. «Там застосовується сучасне обладнання прокачування і нові труби – можна збільшити тиск, чого на газотранспортній системі України зробити не можна», – розповів Путін.

Перед цим на нараді президент Росії заявив, що Москва спостерігає спекуляції навколо теми транзитних поставок газу через територію України. «При цьому за перші дев'ять місяців 2021 року “Газпром” перевиконав контрактні норми щодо прокачування газу через ГТС України на вісім відсотків», – запевнив він.

Хоча відомо, що саме недопоставка російського газу до Європи через українську газотранспортну систему спричинила стрімке зростання газових цін на континенті. В середу, сьомого жовтня, вони досягли рекордних 1937 доларів за тисячу кубометрів. Утім згодом ціни стрімко впали, щойно Путін запропонував «Газпрому» подумати про збільшення пропозиції російського газу на європейському ринку. Що зайвий раз доводить, по-перше, маніпулювання Кремлем газовими поставками для нарощування свого впливу. По-друге, надмірну залежність Європи від російського газового експорту.