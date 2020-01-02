В аеропорту «Львів» суттєво зріс пасажиропотік.

Приріст пасажиропотоку Міжнародного аеропорту «Львів» у 2019 році становив 38,8% порівняно з показником минулого року. Упродовж року, що минув, авіаперевезеннями аеропорту скористалися 2,217 млн пасажирів (для порівняння – за 2018 рік ця цифра становила (1,597 млн пасажирів). Кількість рейсів зросла на 22,9% – з 15 430 до 18 963. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

 

 

Фото: 112 Україна

 

За оперативними даними ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», в грудні 2019 року авіаперевезеннями скористалися 171,6 тис. пасажирів, що на 32,4% більше, ніж у грудні 2018 р. (129,6 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів за грудень – 1 423, що на 10,9% більше, ніж упродовж аналогічного періоду минулого року (1 283).

 

 

Нагадаємо, аеропорт «Львів» уперше подолав межу в 2 млн пасажирів на рік 22 листопада. Ним став 4-місячний хлопчик Соломон Касин, який разом з батьками прилетів рейсом з Дортмунда. Мільйонний клієнт цього року скористався послугами львівського летовища 7 липня.

 

 

Цього року в аеропорту відкрили 9 рейсів, із них 7 напрямів є новими. Загалом летовище співпрацює з 21 авіакомпанією, які виконують польоти у 50 напрямах.

 

Аеропорт «Львів» посідає третю позицію за пасажиропотоком в Україні після двох столичних: Борисполя (13,7 млн) і Жулян (2,2 млн), значно випереджаючи Одесу (1 млн у серпні) та Харків (1,1 млн).

 

Як зазначив наприкінці грудня під час щорічної публічної підсумкової зустрічі з громадою міста мер Львова Андрій Садовий, такої динаміки зростання пасажиропотоку, як у Львівського летовища, не має жоден аеропорт в Україні. І додав, що план щодо наступного року – перевезти 3 мільйони пасажирів.

 

02.01.2020

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