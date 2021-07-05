У Львівському аеропорту відновили рейси до Франкфурта, Риги і Тель-Авіва.

У міжнародному аеропорту «Львів» відновили регулярні авіарейси до Франкфурта, Риги, Відня та Тель-Авіва, повідомила пресслужба аеропорту.

Компанія «Lufthansa» розпочала виконання нічних рейсів до Франкфурта. Зараз авіарейси здійснюють у понеділки, середи та п'ятниці, а з 18 липня їх виконуватимуть по вівторках, п'ятницях та неділях. Виліт зі Львова – о 04:05, приліт у Львів – 00:45.

Авіакомпанія «AirBaltic» відновила виконання рейсів до Риги двічі на тиждень, щоп'ятниці та щонеділі. Виліт зі Львова – о 04:55, приліт у Львів – о 01:00.

МАУ відновила рейси за маршрутом Львів – Тель-Авів. Виліт зі Львова по четвергах та неділях о 19:20 (19:10), а з Тель-Авіва рейси прибуватимуть по понеділках та п'ятницях о 03:10 (02:55).

«Austrian Airline» розпочала виконання нічних рейсів до Відня. Зараз авіарейси здійснюють щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці, а з 2 вересня їх виконуватимуть у вівторки, четверги та суботи. Виліт зі Львова – о 05:30, приліт у Львів – 01:30.

Тимчасом лоукостер «Rayanair» запустив рейси до італійського Турина та кіпрського Пафоса: за маршрутом Турин – Львів польоти здійснюватимуть двічі на тиждень, у понеділки та п'ятниці. У понеділок приліт у Львів о 18:45, а виліт до Турина – о 19:10. З 19 липня: приліт – 13:15, виліт – 13:50. У п'ятницю літак прилітатиме о 13:15, а летітиме до Турина о 13:40. Рейси до Пафоса виконуватимуться по понеділках та п'ятницях.

Також у суботу, 3 липня, у львівському аеропорту зустріли перший рейс із Саудівської Аравії компанії «Flynas». Рейси до Ер-Ріяда виконуватимуть двічі на тиждень, по вівторках і суботах. Приліт у Львів – 18:50, виліт зі Львова – 19:40.

Рейси до іншого саудівського міста за маршрутом Джедда – Ель-Касим – Львів виконуватимуть двічі в тиждень, щосереди та щонеділі. Літак з Джедди спочатку здійснюватиме рейс до Ель-Касима, де буде здійснена посадка пасажирів, і вилетить до Львова. Приліт у Львів – 15:05. Зі Львова літак відправлятиметься о 15:55, прибуватиме до Ель-Касима, де зупиниться на 40 хвилин для висадки пасажирів, і далі полетить до Джедди.

Фото facebook.com/lvivinternationalairport