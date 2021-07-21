У Львові через підозрілу сумку провели евакуацію з аеропорту.

 

У Львові сьогодні, 21 липня, о 8:56 на першому поверсі міжнародного аеропорту «Львів» виявили залишену сумку. Служба авіаційної безпеки провела евакуацію усіх пасажирів та працівників,  понад 300 людей, а патрульна поліція перекрила в'їзди на територію аеропорту. Про це повідомила преслужба аеропорту.

 

 

До аеропорту прибули слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи, рятувальники.

 

 

«Правоохоронці обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів не виявили. Підозрілу сумку вибухотехніки, дотримуючись усіх заходів безпеки та використовуючи спецобладнання, вивезли та знешкодили за межами приміщення аеропорту. Попередньо, вибухівки у сумці не виявили», – повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

 

У пресслужбі аеропорту уточнили, що спецоперація тривала понад дві години, і призвела до затримки 9 рейсів на виліт. Аеропорт відновив роботу у звичайному режимі о 11:46.

 

 

Правоохоронці внесли відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться досудове розслідування та призначено низку експертиз.

 

Фото facebook.com/lvivinternationalairport, facebook.com/MVS.LVIV

21.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Ґрем Вік. EX TERRA OMNIA
© Аделіна Єфіменко
Партиципальність публіки була його метою. Ґрем Вік мріяв про подальше втілення концепції опери майбутнього. Вторгнення смерті від наслідків Covid-19 зупинило багато планів режисера.
20.07.21 | | Штука
Як мозок створює асоціації?
Учені встановили, яка ділянка мозку «пов'язує» схожі об'єкти. Це дозволяє краще зрозуміти, як мозок обробляє інформацію в контексті і поза ним.
20.07.21 | | Наука
Друковані підручники ефективніші при навчанні, ніж аудіо чи відео
Наомі Барон
Чому ми запам'ятовуємо більше при читанні – особливо з паперових видань
20.07.21 | | Дискурси
Кінець світу переноситься на осінь
Юрко ТИМЧУК
Планеті все не щастить зустріти нормальний астероїд, щоб він її гепнув раз і назавжди, віруси пішли геть слабенькі і викосити хоча б половину людства не мають сили. Тому двоногі вмикають фантазію. Огляд подій тижня в Україні.
19.07.21 | | Україна
Що спільного між дитячими конструкторами і математикою?
Просторове мислення в дитячому віці становить основу для пізнішого розуміння математики.
19.07.21 | | Наука
Індикоплов
Василь МАХНО
Пряне спекотливе тепло, нічні крики екзотичного птаства, брунатні людські тіла, схожі на спилюжену твердь, – усе перевертає звичну уяву про навколишній світ.
17.07.21 | | Дискурси
Острів свободи?
Максим МУЛЯР
Масові протести на Кубі нівроку налякали місцеву владу. Наразі офіційна влада вагається, що робити: ще сильніше закрутити гайки чи таки піти на поступки демонстрантам.
16.07.21 | | У світі
Чи можливий "варп-драйв"?
Роберт Ґаст
Фізики перевіряють спосіб переміщення, зображений у науково-фантастичному серіалі "Зоряний шлях". Можливо, це не така вже й фантастика. 
16.07.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.