У Львові через підозрілу сумку провели евакуацію з аеропорту.

У Львові сьогодні, 21 липня, о 8:56 на першому поверсі міжнародного аеропорту «Львів» виявили залишену сумку. Служба авіаційної безпеки провела евакуацію усіх пасажирів та працівників, – понад 300 людей, а патрульна поліція перекрила в'їзди на територію аеропорту. Про це повідомила преслужба аеропорту.

До аеропорту прибули слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи, рятувальники.

«Правоохоронці обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів не виявили. Підозрілу сумку вибухотехніки, дотримуючись усіх заходів безпеки та використовуючи спецобладнання, вивезли та знешкодили за межами приміщення аеропорту. Попередньо, вибухівки у сумці не виявили», – повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

У пресслужбі аеропорту уточнили, що спецоперація тривала понад дві години, і призвела до затримки 9 рейсів на виліт. Аеропорт відновив роботу у звичайному режимі о 11:46.

Правоохоронці внесли відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться досудове розслідування та призначено низку експертиз.

Фото facebook.com/lvivinternationalairport, facebook.com/MVS.LVIV