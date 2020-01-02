В Австрії сформовано нову урядову коаліцію.

До неї увійшли консерватори й «Зелені», Себастьян Курц знову стане канцлером.

 

 

Австрійська народна партія (АНП) і «Зелені» досягли згоди щодо формування спільного уряду. У середу ввечері, першого січня, лідери обох партій – Себастьян Курц (Sebastian Kurz) і Вернер Коґлєр (Werner Kogler) – заявили про успішні завершення перемовин. Про це повідомив австрійський телеканал ORF.

 

Деталі коаліційної угоди, розписаної на трьохсот сторінках, а також персональний склад нового уряду вони пообіцяли розкрити трохи згодом, після остаточного формування кабінету. Відомо лишень, що наступним канцлером Австрійської республіки знову стане 33-літній консерватор Себастьян Курц.

 

У короткому коментарі для журналістів Курц наголосив, що, хоча позиції обох партій багато в чому різняться, сторони зуміли досягти мінімально необхідного компромісу. «Нам вдалося поєднати найкраще з двох світів», – так висловився він.

 

Нагадаємо, що попередня правляча коаліція Австрійської Республіки за участі АНП і правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) розпалася в травні 2019 року внаслідок скандалу навколо екс-лідера правих популістів, колишнього віце-канцлера Гайнца-Крістіана Штрахе  (Heinz-Christian Strache). Згідно з оприлюдненими записами прихованої камери, в 2017 році Штрахе на віллі на Ібіці пропонував нібито небозі російського олігарха державні контракти в обмін на незаконну фінансову допомогу своїй партії.

 

У червні було приведено до присяги перехідний кабінет під керівництвом екс-голови Конституційного суду Бріґітте Бірляйн (Brigitte Bierlein). Вона стала першою жінкою на чолі уряду республіки.

 

Наприкінці вересня в Австрії пройшли дострокові парламентські вибори, на яких перемогла консервативна АНП Себастьяна Курца, яка набрала 37,5 відсотка голосів. Друге місце зайняли соціал-демократи з найгіршим в історії партії результатом 21,2 відсотка голосів. Правих популістів з АПС підтримали 16,2 відсотка тих, хто голосував, а «Зелених» – 13,9 відсотка.

02.01.2020

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