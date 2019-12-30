У «Вікні життя» у Львові залишили однорічну дівчинку.

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

У «Вікні життя», яке діє в міській дитячій лікарні на вул. Пилипа Орлика у Львові, в неділю, 29 грудня, залишили дівчинку віком близько року. Дитину оглянули лікарі, вона здорова й наразі перебуває під наглядом медиків.

«Сьогодні (29 грудня, – ред.) у «Вікні життя» залишили дівчинку із запискою – «Вікторія, 1 рік». Дитина попередньо здорова. Акт про знайдену дитину оформили медики та поліція. Дівчинка перебуває під наглядом медиків», – повідомили в департаменті гуманітарної політики ЛМР.

«Вікно життя» в міській дитячій клінічній лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, 4, відкрили в березні 2017 року. Спеціальний бокс облаштували в корпусі відділення патології новонароджених і недоношених дітей. Жінки, які з якихось причин хочуть відмовитися від народженої дитини, але бояться суспільного осуду, можуть залишити її у «Вікні життя». Під час відкриття віконечка спрацьовує звуковий сигнал на посту в приймальному покої та в кімнаті охорони. У медичному закладі залишених діток можуть швидко обстежити й за необхідності надати медичну допомогу.

Жінка, яка приносить і залишає дитину, в поле зору відеокамер не потрапляє. Відеокамера встановлена лише всередині боксу. Анонімне залишення дитини прирівнюється до факту відмови матері від дитини у стаціонарі й не передбачає кримінальної відповідальності.

В управлінні охорони здоров’я міста наголошують, що створення «Вікна життя» не означає схвалення наміру матері позбутися своєї дитини в такий спосіб, адже жінка має народжувати в належних умовах і, якщо на те є причина, – відмовлятись і віддавати дитину під опіку держави цивілізовано. Проте в такий спосіб хочуть запобігти випадкам, коли немовлят залишають у небезпечних місцях і вони гинуть, а також допомогти жінці уникнути суспільного осуду.

Однорічна Вікторія стала другою дитиною, яку цього року залишили у «Вікні життя». На початку року тут залишили тритижневого хлопчика.