У «Вікні життя» у Львові залишили однорічну дівчинку.

 

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

 

У «Вікні життя», яке діє в міській дитячій лікарні на вул. Пилипа Орлика у Львові, в неділю, 29 грудня, залишили дівчинку віком близько року. Дитину оглянули лікарі, вона здорова й наразі перебуває під наглядом медиків.

 

«Сьогодні (29 грудня, – ред.) у «Вікні життя» залишили дівчинку із запискою – «Вікторія, 1 рік». Дитина попередньо здорова. Акт про знайдену дитину оформили медики та поліція. Дівчинка перебуває під наглядом медиків», – повідомили в департаменті гуманітарної політики ЛМР.

 

«Вікно життя» в міській дитячій клінічній лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, 4, відкрили в березні 2017 року. Спеціальний бокс облаштували в корпусі відділення патології новонароджених і недоношених дітей. Жінки, які з якихось причин хочуть відмовитися від народженої дитини, але бояться суспільного осуду, можуть залишити її у «Вікні життя». Під час відкриття віконечка спрацьовує звуковий сигнал на посту в приймальному покої та в кімнаті охорони. У медичному закладі залишених діток можуть швидко обстежити й за необхідності надати медичну допомогу.

 

Жінка, яка приносить і залишає дитину, в поле зору відеокамер не потрапляє. Відеокамера встановлена лише всередині боксу. Анонімне залишення дитини прирівнюється до факту відмови матері від дитини у стаціонарі й не передбачає кримінальної відповідальності.

 

В управлінні охорони здоров’я міста наголошують, що створення «Вікна життя» не означає схвалення наміру матері позбутися своєї дитини в такий спосіб, адже жінка має народжувати в належних умовах і, якщо на те є причина, – відмовлятись і віддавати дитину під опіку держави цивілізовано. Проте в такий спосіб хочуть запобігти випадкам, коли немовлят залишають у небезпечних місцях і вони гинуть, а також допомогти жінці уникнути суспільного осуду.

 

 

Однорічна Вікторія стала другою дитиною, яку цього року залишили у «Вікні життя». На початку року тут залишили тритижневого хлопчика.

 

30.12.2019

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