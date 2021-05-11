У Львові дитячій лікарні на Орлика придбали обладнання за понад 500 тисяч гривень.

Львівській міській дитячій лікарні придбали обладнання для діагностики та лікування ЛОР-патологій: гнучкий ендоскоп, мікроскоп та хірургічний лазер. Понад 500 тисяч гривень витратили з громадського бюджету Львова для фінансування громадського проєкту лікарні «Щасливий, бо дихаю вільно», повідомила адміністрація закладу.

Фото www.facebook.com/kidsclinic.orlyka

«Безболісно діагностувати, ще більш якісно і вчасно лікувати тепер зможуть лікарі-отоларингологи Дитячої лікарні на Орлика. До лікарні уже приїхало сучасне обладнання – гнучкий ендоскоп, хірургічний лазер та мікроскоп, що значно покращать надання висококваліфікованої медичної допомоги усім дітям міста Львова та області», – повідомив гендиректор та головний лікар дитячої лікарні Дмитро Квіт.

За його словами, захворювання ЛОР-органів у дітей посідають одне з перших місць серед патології дитячого віку. Своєчасна діагностика та лікування патології органів носоглотки у дітей є вкрай важливими, оскільки хронічне загострення цих захворювань призводить до гіпоксії мозку, неврологічних відхилень, сприяє розвитку алергічних хвороб, деформації обличчя, стоматологічних проблем тощою Придбане обладнання уможливлює якісну ранню діагностику ЛОР-патології, з візуалізацією патологічних станів, їх фото- та відеофіксацією.

Як розповіла завідувачка дитячого ЛОР-відділення КМДКЛ Тетяна Заброварна, цифровий гнучкий відеоназофарингоскоп забезпечує абсолютно безболісний та безпечний огляд носа, носової порожнини, носоглотки, глотки, гортані та голосових складок. Діодний лазер допоможе реалізувати хірургію одного дня і зменшити ризик післяопераційних кровотеч, оглядовий мікроскоп допоможе виявити на ранньому етапі різні гострі та хронічні захворювання вух, які виникають у дитячому віці.

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Медичні працівники лікарні подякували містянам за довіру до громадського проєкту. За словами його співавторки, лікарки-отоларинголога Мар’яни Черкес, фірма, що поставила обладнання, надала суттєву знижку, тож за кошти одного проєкту вдалося придбати одразу три прилади.

«Наші діти зможуть отримувати своєчасну і максимально безболісну медичну допомогу, що пов’язана з захворюваннями ЛОР-органів», – запевнила вона.

Зазначимо, торік у лікарні створили міський сурдологічний кабінет, де проводять повну діагностику слуху в дітей. Нове обладнання допоможе розвивати цей напрямок.

«Ми цього року плануємо ще отримати кошти, є виділено рядок в бюджеті розвитку міста Львова, для слухопротезування, тобто це наступний етап», – повідомив гендиректор Дмитро Квіт.