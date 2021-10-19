У львівському «Охматдиті» розгорнули додаткові ліжка для дітей з коронавірусом.

 

У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит», яка єдина в області приймає дітей з COVID-19 та підозрою на цю інфекцію, збільшили кількість ліжок з 50 до 120. Про це сьогодні, 19 жовтня, під час брифінгу розповів в. о. директора лікарні Богдан Мальований.

 

 

«Лікарня «Охматдит» є єдиною медичною установою, яка надає допомогу дитячому населенню від COVID-19 у Львові і Львівській області. Ліжкову мережу ми розширили до 120 ліжок з 50. Були сформовані бригади і ми готові приймати більше дітей. А також розділити потоки дітей до трьох років і після трьох років, щоб забезпечити їм кращі умови перебування», – пояснив Мальований.

 

Станом на ранок сьогодні, 19 жовтня, у львівському «Охматдиті» перебуває 40 дітей із підтвердженим COVID-19 та  шестеро дітей із підозрою на коронавірус.

 

«Найважча пацієнтка – 3-місячна дитина, яка перебуває на апараті ШВЛ. У неї ускладнена пневмонія, проте вона піддається лікуванню. Стан дитини важкий, але вже є позитивна динаміка. Також у ковідному відділенні є одна дитина, народжена від мами, яка була хворою на коронавірус», – розповів в. о. директора лікарні.

 

 

За словами Богдана Мальованого, симптоми коронавірусу у дітей схожі на грип. У хворих з'являється нежить, кашель та температура, яку важко збити. Лікар радить за перших симптомівх хвороби якнайшвидше звернутися до лікаря.

 

Додамо, нещодавно Львівська міська дитяча лікарня подала документи на контрактування з НЗСУ для прийому дітей з коронавірусом. За інформацією міського голови Андрія Садового, наразі тут тривають роботи з облаштування відділення.

 

Фото loda.gov.ua, ukrinform.com

19.10.2021

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