У «вікні життя» в Тернополі залишили немовля.

4 лютого близько 23 години у «вікні життя», що функціонує при пологовому відділенні другої міської лікарні в Тернополі, залишили новонароджену дівчинку. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За словами лікарів, які оглянули малечу, дівчинці не більше доби. Її вага – 3 кілограми 400 грамів, зріст – 52 сантиметри. Дитина здорова. Вона була закутана в ковдру, біля маленької також було залишено два підгузки та суміш для годування. У пологовому відділенні її забезпечили всім необхідним.

Медики відразу повідомили про знахідку поліцейських. За фактом виявлення новонародженої дитини поліцейські ювенальної превенції та представники служби у справах дітей Тернопільської міськради склали акт.

Рідна мати дитини, якщо передумає, ще може повернутися й забрати доньку. За законом, жінка зможе зробити це впродовж наступних двох місяців.

«Вікно життя» у Тернополі відкрили 2010 року – після випадків, коли в місті на смітниках знаходили новонароджених дітей. Матір, яка з певних причин хоче відмовитися від дитини, за допомогою такого «вікна життя» може зробити це анонімно.

Вікно відкривається ззовні. За 8 хв. після того, як туди потрапляє дитина, лікарі та медсестри, які чергують у приймальному відділенні цілодобово, отримують спеціальний сигнал і спускаються, аби забрати її. Мати при цьому залишається повністю непоміченою. Місце, де обладнане «Вікно життя», малолюдне. Там немає камер, і ніхто, якщо прийде мама й відчинить його, не стежитиме за нею й не запитуватиме її особисті дані.

Зазначимо, 29 грудня 2019 року у «Вікні життя», яке діє в міській дитячій лікарні на вул. Пилипа Орлика у Львові, залишили дівчинку віком близько року. А на початку року – тритижневого хлопчика.