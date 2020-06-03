В івано-франківському «вікні життя» уперше залишили немовля.

В івано-франківському «вікні життя», що діє в міській дитячій клінічній лікарні, ввечері 2 червня залишили немовля. Про це повідомили на fb-сторінці медичного закладу.

Сигналізація у «вікні життя» спрацювала близько шостої години вечора. За мить медичні працівники знайшли там новонародженого хлопчика, поруч з ним лежала упаковка підгузків і банка з дитячим харчуванням.

Малюка оглянули черговий лікар і реаніматолог. Це недоношений хлопчик вагою 2 400 грамів і зростом 46 см. Здоров'ю та життю дитини нічого не загрожувало.

Медичний заклад, при якому діє «вікно життя», обслуговує дітей із 28 днів життя, а тому для ретельнішого обстеження та подальшого спостереження немовля переведуть у спеціалізоване відділення для новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні.

Згідно з процедурою, медики повідомили про випадок працівників ювенальної превенції та служби у справах дітей, правоохоронці склали відповідний акт.

Усі фото: facebook.com/Міська дитяча клінічна лікарня м. Івано-Франківськ

Нагадаємо, в лютому залишили новонароджену дівчинку у схожому «вікні життя» в Тернополі. У Львові на початку року у «вікні життя» виявили тритижневого хлопчика, а наприкінці грудня 2019-го – дівчинку віком близько року.