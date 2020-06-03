В івано-франківському «вікні життя» уперше залишили немовля.

 

В івано-франківському «вікні життя», що діє в міській дитячій клінічній лікарні, ввечері 2 червня залишили немовля. Про це повідомили на fb-сторінці медичного закладу.

 

 

Сигналізація у «вікні життя» спрацювала близько шостої години вечора. За мить медичні працівники знайшли там новонародженого хлопчика, поруч з ним лежала упаковка підгузків і банка з дитячим харчуванням.

 

Малюка оглянули черговий лікар і реаніматолог. Це недоношений хлопчик вагою 2 400 грамів і зростом 46 см. Здоров'ю та життю дитини нічого не загрожувало.

 

 

Медичний заклад, при якому діє «вікно життя», обслуговує дітей із 28 днів життя, а тому для ретельнішого обстеження та подальшого спостереження немовля переведуть у спеціалізоване відділення для новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні.

 

Згідно з процедурою, медики повідомили про випадок працівників ювенальної превенції та служби у справах дітей, правоохоронці склали відповідний акт.

 

Усі фото: facebook.com/Міська дитяча клінічна лікарня м. Івано-Франківськ

 

Нагадаємо, в лютому залишили новонароджену дівчинку у схожому «вікні життя» в Тернополі. У Львові на початку року у «вікні життя» виявили тритижневого хлопчика, а наприкінці грудня 2019-го – дівчинку віком близько року.

 

Для довідки:

"Вікно життя" – спеціальний пункт, де жінка, яка хоче відмовитися від новонародженої дитини, може анонімно залишити своє немовля. Такі «вікна» відкривають, щоб запобігти випадкам, коли немовля залишають у небезпеці, а також допомогти уникнути суспільного осуду жінці, яка хоче залишити дитину з певних причин. У КНП "МДКЛ" Івано-Франківської міської ради "вікно життя" діє з 2014 року. За час його існування досі там не залишали жодної дитини.

03.06.2020

До теми

У Всесвіті ми – виняток?
Дослідження визначило шанси на виникнення простих та розумних форм життя.
02.06.20 | | Наука
Помер Мирослав Скорик
Сьогодні на 82-му році життя відійшов у вічність композитор, музика якого стала близькою кільком поколінням українців, твори якого нині виконують на сценах усього світу.
01.06.20 | >>>> | Галичина
Деменція з елементом криміналу
Юрко ТИМЧУК
У ході еволюції і абсурд мав би якось прогресувати, ставати витонченішим і делікатнішим. Але такого не сталося і є всі шанси повернення вінців творіння на пальми.
01.06.20 | | Україна
Від коріння до пагонів
Богдан Пастух
Це голос коріння з-під землі, що причаїлося в бункері. Автор ― офіцер підпілля з псевдом «Хрін» пише ці тексти взимку 1947―1948 р.р., а згодом переписує та редагує у схроні взимку 1948― 1949 р.р. Цінність цих спогадів в тому, що написані вони по свіжих слідах.
01.06.20 | | Штука
Чи ж суперінтелект неможливий? (ч. 2)
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Настає час, коли наші мізки поступово переміщаються у комп’ютерні системи. Поки це лиш спогади, планування та навігація. У нас досі є це свідоме ядро і, можливо, свобода волі...
31.05.20 | | Наука
Конструювання політичних партій нового покоління
Тарас ПЛАХТІЙ
Якою має бути політична партія у часи постмодерну
31.05.20 | | Дискурси
CO₂: рекордні показники, незважаючи на коронавірус
Щодня в повітря потрапляло на 17 мегатонн CO₂ менше, але в атмосфері його кількість все одно зростає.
30.05.20 | | Наука
Bad-Ems.ru
Юрій Андрухович
Росія й російське – це наша дуже шкідлива звичка, від якої дуже варто відмовитися. Або ми її, або вона нас. Краще, щоб ми її
29.05.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.