Президент Чехії обурився реакцією Кремля на день пам'яті «Празької весни». Нарешті і він.

Мілош Земан навіть заявив про можливість скасувати візит до Москви на 9 травня наступного року.

 

 

Президент Чехії Мілош Земан, котрий вважався прихильником Москви та її президента Путіна в п'ятницю, 27 грудня, назвав «абсолютною зухвалістю» заперечення Росії проти нового чеського дня пам'яті, який буде присвячений придушення «Празької весни» в 1968 році. Про це повідомило видання České Noviny. Напередодні чеський парламент ухвалив закон, згідно з яким 21 серпня буде встановлено як день пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації країни військами Варшавського договору. Земан підписав закон 13 грудня.

 

У Москві у відповідь заявили про «найбільше розчарування» у зв'язку з законом і планами Праги. У заяві Міністерства закордонних справ йдеться про те, що такий підхід «суперечить двостороннім домовленостям, закріпленим в російсько-чеському Договорі про дружні відносини і співпрацю» від 1993 року. «Прагнення Праги знову повертатися до подій півстолітньої давнини з метою введення їх в сучасний політичний контекст, небажання перегорнути цю сторінку історії, яка затьмарює атмосферу російсько-чеських відносин, навряд чи сприятиме успішному ходу двосторонньої співпраці», – наголошується в повідомленні МЗС РФ, опублікованому 18 грудня.

 

В інтерв'ю інтернет-порталу Рarlamentnilisty.cz Мілош Земан заявив, що залишає за собою право скасувати свою участь в святкуванні в Москві 75-ї річниці закінчення Другої світової війни. «Я недавно прийняв запрошення президента Володимира Путіна на святкування 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, і тепер я думаю про те, щоб не поїхати туди зовсім або, що більш імовірно, приїхати і звернутися до росіян з пропозицією перевернути сторінку і забути про цю дату».

 

Заяви Земана викликали здивування в багатьох політичних оглядачів, оскільки чинний чеський президент раніше вважався проросійськи налаштованим. Але варто нагадати, що Земан вступив до Комуністичної партії Чехословаччини в 1968 році. А вже через два роки по тому він був позбавлений членства через свою критики радянської окупації під час «Празької весни».

28.12.2019

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