США погрожують Росії гібридною війною

Кібератаки та інформаційне втручання з американського боку очікує Росію, якщо та зважиться повторно втрутитися в заокеанські вибори. Кіберкомандування Пентаґону вже розробило цілу стратегію гібридної війни на такий випадок.

Відтак кремлівські завсідники мали б поважно замислитися: чи варто знов, як 2016 року, під час наступних президентських виборів у США втручатися у їхній перебіг. Адже Пентаґон вже диспонує розробленою військовою стратегією інформаційної війни проти Росії. Причому відповідні заходи застосовуватимуться не проти всього російського суспільства, а винятково проти еліти: політиків найвищого ешелону, керівників спецслужб, воєначальників, олігархів з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про все це йдеться в статті під назвою «Американське кіберкомандування будує плани інформаційної війни для зриву російського втручання у вибори 2020 року» (U.S. Cybercom contemplates information warfare to counter Russian interference in 2020 election), опублікованій в газеті The Washington Post за 25 грудня.

Автори тексту використали для його написання коментарі чинних і колишніх чиновників (більшість із них забажали залишитися неназваними), а також коментарі експертів з окремих дотичних до теми царин. Отже, як вже було сказано, один зі заходів, який розробляє американське кіберкомандування, спрямований проти еліти країни, хоча, за словами джерела видання, атака, найімовірніше, не торкнеться самого Путіна, оскільки це вже буде «занадто провокаційним кроком». Суть таких заходів полягає в тому, щоб продемонструвати: в разі зухвальства з російського боку США можуть розкриті секретні особисті дані названих категорій осіб. «Ми у відповідь можемо подумати над персоналізованою версією таких дій, які будуть нагадувати індивідуальні економічні санкції. Це подасть переконливий сигнал керівництву (РФ – Z), що воно виявиться під ударом, якщо почне робити певні ворожі дії», – розповів професор права з Техаського університету в Остіні Боббі Чесні (Bobby Chesney).

Ця активна підготовка до гібридної війни з Росією чітко засвідчує, що глава Білого дому Дональд Трамп абсолютно не такий наївний у питанні ставлення до Путіна і Росії, як це може здатися з його театральної поведінки. Він чітко усвідомлює всі ризики й загрози, а тому й дає відповідні вказівки компетентним відомствам. І цим він вигідно відрізняється від свого попередника Барака Обами, котрий багато кричав про російську загрозу, але дуже мало робив для того, щоб їй протидіяти.

Наведемо для наочності такий приклад. 2016 року функціонери Ради національної безпеки з адміністрації Обами розробили серію кібероперацій проти Росії (до речі, дуже схожі за суттю на ті, які сьогодні планує Кіберкомандування). Але санкції на їхнє проведення Білий дім так і не дав. Був би тоді Обама рішучішим, то хто його знає, з яким результатом завершилися б останні президентські вибори.

А як же діяли компетентні служби США під час проміжних виборів до Конґресу восени 2018 року? У жовтня минулого року напередодні виборів кіберкомандування провело потужну операцію протидії кремлівській кібератаці. Дії були спрямовані проти російських «інтернет-тролів», котрі поширювали дезінформацію в американських соціальних мережах. Ці тролі працювали на сумнозвісне «Агентство інтернет-досліджень» (відоме також як «Фабрика тролів»), що є приватною компанією під керівництвом так званого «кухара Путіна» Євгена Прігожина. Так от всі ці тролі, а також гакери, котрі працювали на російську військову розвідку, отримали від Кіберкомандування повідомлення з застереженнями, що їхні особистості відомі, і воно може зробити цю інформацію надбанням публічності. Свої повідомлення командування не підписувала, проте американці знали, що росіяни зрозуміють, хто відправник.

Деякі тролі й гакери второпали, що не варто хапати тигра за хвоста, але дехто вирішив ризикнути (або ж не мав іншого виходу). І щодо тих других Кіберкомандування вдалося до жорстких дій. За словами одного обізнаного джерела, котрий, як і інші, погодився обговорювати секретну інформацію на умовах анонімності, «вони фактично закрили їм вихід в інтернет». «Вони їх заблокували», ­– розповів він. Кіберкомандування відімкнуло росіянам їхні сервери від мережі. Ізоляція тривала шонайменше дві доби.

Операція ознаменувала собою перший випадок демонстрації сили Кіберкомандуванням США, яке діяло на основі розвідданих, отриманих від Аґенції національної безпеки, і нових повноважень, якими його минулого року наділили президент Трамп і Конґрес для зміцнення потенціалу наступальних дій.

«Різниця між 2016 роком і сьогоденням – як небо і земля. Ще кілька років тому кіберкомандування мислило значно стриманіше і традиційніше», – запевнив один зі співрозмовників The Washington Post.

Нагадаємо, що минулого року Конґрес і адміністрація Трампа зняли обмеження для військовиків у питанні проведення кібероперацій з метою зриву дій зарубіжних супротивників. Зокрема, Трамп підписав президентський меморандум з національної безпеки, яким змінено процес затвердження та заборони кібероперацій. Відтак останнє слово стало за міністром оборони, навіть якщо інші відомства виступили б проти. Це стало результатом зусиль деяких військових командувачів, зокрема генерала Пола Накасоне (Paul Nakasone), котрий власне й очолює Кіберкомандування та Аґенцію національної безпеки.



Пола Накасоне

Але повернімося до розробленої стратегії інформаційної війни проти Росії, спрямованої на захист майбутніх президентських виборів від зовнішнього втручання. «Через 332 дні (третього листопада – Z) наша країна обиратиме президента. Ми не можемо розпружуватися. Ми не повинні дивитися на це як на щось епізодичне. Захист нашої країни, захист наших виборів – це наш повсякденний обов'язок і на сьогодні, і на все осяжне майбутнє», – сказав Накасоне, виступаючи на військовому форумі.

Окрім суто кібератак відомство Накасоне розробило й тактику інформаційної війни. Причому знову ж вона буде спрямована не на все російське суспільство, а лише на вибрану його частину. Як подає видання The Washington Post, мова йде про поширення дезінформації з метою використання суперництва і ворожнечі, яка існує в російській владі і в лавах впливової еліти.

Всі операції будуть попередньо проаналізовані іншими відомствами, зокрема, Держдепартаментом і ЦРУ. Вони також повинні бути затверджені міністром оборони. Заходи кіберкомандування будуть узгоджувати з іншими діями США, такими як санкції і обвинувальні висновки.

«Фактично це війна стратегічних ідей та інтерпретацій. І ми повинні увійти в цю царину», – так прокоментував The Washington Post плани американського Кіберкоманудвання відомий американський політолог, автор книги «Нові правила війни» (The New Rules of War) Шон Макфейт (Sean McFate). Макфейт віддавна застерігає американське керівництво від нехтування російською загрозою. За його словами, щоб здобути перемогу над Путіним, американці, перш за все, повинні, як говорив стародавній китайський стратег і мислитель Сунь-Цзи, «пізнати ворога».

«Багато хто задається питанням, чому Путіну все постійно сходить з рук. За останні п'ять років Росія провела стрімку військову кампанію в Грузії, розгромила в кібервійні Естонію, оголосила "своєю" значну частину Арктики, вторглася в східну частину України, вкрала Крим, побешкетувала в Сирії, посилила патрулювання підводних човнів до рівня часів Холодної війни, а тепер докучає Східній Європі. Ведмідь повернувся. П'ять років тому представники зовнішньополітичної еліти Вашінґтона насміхалися над Росією. Сьогодні нікому не до сміху», – зазначає Макфейт. І нагадує, що в минулому, він був військовим найманцем, тому для нього тактика Путіна є зрозумілішою, ніж для класичних стратегів з Пентаґону.

«Як же вийти з цієї ситуації? Америці пора відповідати ударом на удар – але не афішуючи своїх дій. Так США діяли під час Холодної війни. Тепер, коли відновлення Холодної війни не виключено, пора діяти у відповідь так, як це робить Том Локе», ­– закликає Макфейт. А Локе – це герой його роману «Тіньова війна» (Shadow War), найманець, котрого американський уряд відряджає в охоплену вогнем Східну Україну. Там він для виконання свого завдання не гребує жодними методами, діє як відкрито, так і гібридно. І врешті-решт здобуває перемогу.