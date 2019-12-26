США розробляють план інформаційної війни проти Росії.

Він буде реалізований, якщо Кремль намагатиметься втрутитися в наступні американські вибори.

Кіберкомандування США розробляє тактику інформаційної війни на випадок, якщо Росія спробує втрутитися у вибори американського президента 2020 року, зламуючи виборчі системи або сіючи ворожнечу в американському суспільстві. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на колишніх і чинних працівників Білого дому.

За словами одного зі співрозмовників видання, атаку буде спрямовано проти високопоставлених російських чиновників, співробітників спецслужб і великих бізнесменів з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. Вони отримають листи з вимогою припинити втручання у вибори. Інакше Вашінґтон погрожує опублікувати і використовувати в своїх цілях конфіденційну інформацію про чиновників та наближених до Кремля підприємців. За словами джерела, атака, найімовірніше, не торкнеться самого Путіна, оскільки це вже буде «занадто провокаційним кроком».

Також у кіберкомандуванні США розглядають варіант поширення дезінформації, щоб посіяти суперечки серед чиновників і російських еліт. При цьому, як вказує The Washington Post, варіантів впливу на все російське суспільство не розглядають.

Нагадаємо, що в березні 2019 роки команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в Сполучених Штатах. Дворічне розслідування довело спроби Кремля вплинути на американський виборчий процес.