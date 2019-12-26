КС визнав неконституційним іще один проєкт змін від Зеленського.

 

Конституційний Суд визнав неконституційним законопроєкт Президента України Володимира Зеленського №1027 про додаткові підстави для дострокового позбавлення народних депутатів мандата.

 

 

Про це повідомляє LIGA.net, покликаючись на представника Президента у КС Федора Веніславського

 

"Конституційний Суд надав негативний висновок", – підтвердив він.

 

Законопроєкт Зеленського пропонував позбавляти нардепів мандата за прогули і кнопкодавство.

 

У вересні депутати попередньо внесли до порядку денного Верховної Ради та відправили в Конституційний суд сім законопроєктів Президента про зміни до Основного закону: №№1013 (скасування адвокатської монополії), 1014 (право Президента утворювати незалежні регуляторні органи, призначати й звільняти голів ДБР і НАБУ), 1015 (надання народу права законодавчої ініціативи), 1016 (уповноважені Верховної Ради), 1017 (зменшення кількості нардепів до 300), 1027 (позбавлення нардепів мандата за прогули і кнопкодавство), 1028 (консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи ВР).

 

17 грудня КС визнав частково неконституційними положення законопроєкту, який передбачає право Президента призначати і звільняти керівників НАБУ та ДБР.

 

26.12.2019

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