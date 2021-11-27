Зеленський підписав укази про призначення суддів КС попри застереження правників.

Президент України Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду Оксану Грищук та Олександра Петришина. Низка правничих організацій закликали Зеленського стриматися від такого рішення, адже двох суддів КС він звільнив у сумнівний спосіб.

Укази №596 і №597 Офіс Президента опублікував 26 листопада.

У п'ятницю Володимир Зеленський повідомив під час пресового маратону про призначення двох суддів КС.

"Ми почали судову реформу, її ніхто не починав. Це велика боротьба з суддями, є нормальні судді, але є, на жаль, те, що є також. Ми почали цю реформу очищення судів. Ви бачили, яка криза була з Конституційним судом. До речі, я призначив двох – все-таки ми перемогли цей момент, ми його переламали – двох нових суддів від президента України до Конституційного суду з семи, що ми обрали", – сказав Зеленський, як повідомляє "Радіо Свобода".

Перед тим Президент ініціював конкурс із відбору кандидатів – і конкурсна комісія номінувала сімох претенденів.

Фундація DEJURE гостро розкритикувала рішення Зеленського.

"Президент призначив Петришина і Грищук на неіснуючі посади. Судді КС Олександр Тупицький і Олександр Касмінін досі залишаються суддями КС попри те, що Зеленський скасував укази про їх призначення, оскільки таке скасування є юридично нікчемним", – йдеться у коментарі фундації.

Правники визнають, що до доброчесності Тупицького, Касмініна, як і до деяких інших суддів КС, є серйозні питання. Утім звільнити суддю КС, згідно з Конституцією, може тільки сам КС. Де-юре повноваження Тупицького завершуються у травні 2022 року, а Касмініна – у вересні 2022-го.

“Зовсім скоро ми можемо опинились у ситуації, про яку неодноразово попереджали: коли у Конституційному Суді буде не шість суддів за квотою президента, як передбачено Констиитуцією, а одразу вісім. Конституційна криза, що розпочалась більш ніж рік тому, значно поглибиться, а легітимність і Конституційного Суду, і всіх його рішень буде підважена. На час каденції "новообраних членів" – цілих дев’ять років – легітимність Конституційного Суду і будь-якого з його рішень буде сумнівною", – прокоментував голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.