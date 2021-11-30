Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох "суддів Зеленського".

 

Конституційний Суд відтермінував приведення до присяги Оксани Грищук і Олександра Петришина, яких Президент 26 листопада своїми указами призначив суддями Конституційного Суду.

 

 

Судді ухвалили таку постанову під час засідання у вівторок, 30 листопада, повідомила інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

“Суд прийняв постанову, якою відтермінував приведення до присяги до того часу, поки не з’являться вільні посади”, – поінформував співрозмовник аґенції.

 

Представники правничих організацій привітали крок КС.  

 

“Сьогоднішнє рішення Конституційного Суду демонструє важливу річ. По-перше, Конституційний Суд, виявляється, може, коли хоче. І з цією інституцією ще не все втрачено. Звісно, реформа Конституційного Суду дуже важлива, щоби туди більше ніколи не потрапляли чергові тупицькі і касмініни. Але, як виявилось, у принципових ситуаціях КС здатен ухвалювати справедливі рішення”, – прокоментував голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

 

Нагадаємо, у п'ятницю Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав, незважаючи на застереження правників, укази про призначення двох суддів КС замість Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, котрих він вважає нелеґітимними. Насправді ж Зеленський порушив законодавство, силкуючись відсторонити стражів мантії: звільнити суддю КС може тільки сам Конституційний Суд. Повноваження Тупицького, за законом, завершуються у травні 2022 року, а Касмініна – у вересні 2022 року. 

 

Як пише видання "Дзеркало тижня", судді Конституційного Суду, відкладаючи присягу, керувалися рішенням Європейського суду з прав людини у справі “Ксеро Флор проти Польщі”. ЄСПЛ визнав порушення права людини на справедливий суд через те, що в ухваленні рішення Конституційного трибуналу Польщі брала участь особа, яка була призначена Сеймом членом Конституційного трибуналу на неіснуючу вакансію.
 

У вівторок представники коаліції "Реанімаційний пакет реформ" провели пресову конференцію, на котрій закликали суддів КС відтермінувати приведення до присяги двох суддів. Вони наголосили: крім того, що рішення Президента є антиконституційним, воно може заблокувати всю роботу КС.

 

"На виборах Володимир Зеленський сказав, що якщо порушить Конституцію, то піде у відставку. Наразі він усе більше порушує Конституцію, щоби перебувати на посаді та виграти наступні вибори... Держава тримається на Конституції, інституціях, визнанні громадян. Якщо ми втратимо це визнання – втратимо державу", – заявив Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ.

 

30.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Як брехня себе видає
Електроміографія виявляє, як лицьові м’язи реагують на неправду.
30.11.21 | | Наука
Ну, а Тартюф?
Ірина Степаняк
У виставі Олега Ліпцина ми виходили з розуміння життя і таїни, яка за ним стоїть. Себто спочатку – подивування нею, прийняття її і смирення, а лише потім – спроба відчути увесь комізм ситуації чи, якщо глобальніше, людського буття загалом.
28.11.21 | | Штука
Вчені попереджають про небезпеку нового штаму коронавірусу
Новий штам коронавірусу «Омікрон», який цього місяця з'явився у Південній Африці, містить низку загрозливих мутацій.
28.11.21 | | Наука
Cмерть у Петрополісі
Віталій Портников
Цвейг був біженцем, і це його ранило. Зрештою, він просто не зміг із цим жити.
28.11.21 | | Дискурси
Нова номенклатура на позначення мінералів
Офіційний список скорочень, якими позначають мінерали, повинен покласти край плутанині.
27.11.21 | | Наука
Хто очолить Німеччину?
У Німеччині сталося неймовірне: коаліціада, якій прогнозували затягнення щонайменше до кінця року, завершилася за менш ніж два місяці. І це при тому, що вперше в історії ФРН уряд формуватимуть три партії, одна з яких стала ледь не адвокатом України.
26.11.21 | | У світі
B/W і кольори життя ромів
Єва Райська
Фотопроєкт «Ромський дім. Життя спільноти у Дрогобичі» звертає увагу на стосунки всередині сімей та спільноти, нотуючи побут, фіксуючи щоденні ритуали й відпочинок, спиняючись на емоціях і переживаннях героїв.
26.11.21 | | Штука
А ми тую!..
Юрій Андрухович
Були молоді і геніальні друзі, феєричні акції, енергетична юна країна, зачудована сама собою і своєю чудесною з’явою
26.11.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.