Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох "суддів Зеленського".

Конституційний Суд відтермінував приведення до присяги Оксани Грищук і Олександра Петришина, яких Президент 26 листопада своїми указами призначив суддями Конституційного Суду.

Судді ухвалили таку постанову під час засідання у вівторок, 30 листопада, повідомила інформаційна аґенція "Укрінформ".

“Суд прийняв постанову, якою відтермінував приведення до присяги до того часу, поки не з’являться вільні посади”, – поінформував співрозмовник аґенції.

Представники правничих організацій привітали крок КС.

“Сьогоднішнє рішення Конституційного Суду демонструє важливу річ. По-перше, Конституційний Суд, виявляється, може, коли хоче. І з цією інституцією ще не все втрачено. Звісно, реформа Конституційного Суду дуже важлива, щоби туди більше ніколи не потрапляли чергові тупицькі і касмініни. Але, як виявилось, у принципових ситуаціях КС здатен ухвалювати справедливі рішення”, – прокоментував голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Нагадаємо, у п'ятницю Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав, незважаючи на застереження правників, укази про призначення двох суддів КС замість Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, котрих він вважає нелеґітимними. Насправді ж Зеленський порушив законодавство, силкуючись відсторонити стражів мантії: звільнити суддю КС може тільки сам Конституційний Суд. Повноваження Тупицького, за законом, завершуються у травні 2022 року, а Касмініна – у вересні 2022 року.

Як пише видання "Дзеркало тижня", судді Конституційного Суду, відкладаючи присягу, керувалися рішенням Європейського суду з прав людини у справі “Ксеро Флор проти Польщі”. ЄСПЛ визнав порушення права людини на справедливий суд через те, що в ухваленні рішення Конституційного трибуналу Польщі брала участь особа, яка була призначена Сеймом членом Конституційного трибуналу на неіснуючу вакансію.



У вівторок представники коаліції "Реанімаційний пакет реформ" провели пресову конференцію, на котрій закликали суддів КС відтермінувати приведення до присяги двох суддів. Вони наголосили: крім того, що рішення Президента є антиконституційним, воно може заблокувати всю роботу КС.

"На виборах Володимир Зеленський сказав, що якщо порушить Конституцію, то піде у відставку. Наразі він усе більше порушує Конституцію, щоби перебувати на посаді та виграти наступні вибори... Держава тримається на Конституції, інституціях, визнанні громадян. Якщо ми втратимо це визнання – втратимо державу", – заявив Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ.