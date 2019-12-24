Суд залишив під арештом волонтерку, підозрювану Аваковим в убивстві Шеремета.

Апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу на запобіжний захід підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє hromadske.

Прокурори виступали проти зміни запобіжного заходу, а адвокат Кузьменко вимагав скасувати взагалі рішення Печерського суду про обрання запобіжного заходу.

Юлію Кузьменко зголосилося взяти на поруки 56 осіб, серед них четверо народних депутатів – Вікторія Вагнер ("Слуга народу"), Микола Величкович, Михайло Бондар і Яна Зінкевич (троє – від "Європейської солідарності"), представник Президента у справах ветеранів Вадим Свириденко, головний лікар Центру кардіохірургії та кардіографії, в якому працює Кузьменко, низка волонтерів та добровольців.

Колишній чоловік Юлії, Дмитро Кузьменко, з яким вона була одружена до 2017 року, запевнив, що на момент вбивства Шеремета його дружина була вдома.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош після оголошення рішення розплакався і почав кидати стільці у залі суду.

"Це моя близька людина, моя подруга, яку я давно знаю, яка мені дуже багато допомагала, якій я допомагав. Але це не лише тому, а й тому, що той бруд і та несправедливість, яка на неї вилилась, – коли ти говориш правду, і цю правду тобі кидають під ноги, паплюжать і розтоптують. А як би ви себе відчували, коли вашу близьку людину так жорстоко звинувачують?" – сказав Добош.

Нагадаємо, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета.

Згодом поліція дала брифінг, правоохоронці назвали п'ятьох підозрюваних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета: це військова медсестра Яна Дугарь, дитячий хірург в Охматдиті Юлія Кузьменко, музикант і доброволець Андрій Антоненко та подружжя ветеранів війни на Донбасі Інна та Владислав Грищенки, відомі за прізвиськами "Пума" і "Буча".

Слідство вважає, що організатором убивства Шеремета був Антоненко. "Захопившись радикальними націоналістичними настроями", він вирішив створити організоване збройне угруповання, щоб вчинити вбивство Павла Шеремета.

Силовики певні, що вночі на 20 липня саме Антоненко із Юлією Кузьменко закладали вибухівку під машину Павла Шеремета.