Найбільші події року для українців – вибори Президента і звільнення полонених.

 

Переважна більшість українців вважають основними подіями 2019 року президентські вибори (48%) та звільнення полонених із російських в'язниць (44%).

 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг" 13-17 грудня.

 

 

Українцям також закарбувалися відновлення переговорів із Росією у "нормандському форматі" (21%),вибори до парламенту (15%), вихід футбольної збірної на Euro 2020 (13%) і зміцнення курсу гривні (11%). Отримання Томосу про автокефалію Православної Церквою України заважило лише для 9%.

 

Щодо реґіонального виміру, то найбільшою подією року для півдня та сходу стала таки зміна Президента – 55% і 53% відповідно.

 

Відновленню переговорів із Росією найбільше тішаться південь і схід (по 28%), коли на заході – лише 12%.

 

Томос про автокефалію найбільше відзначили на заході (16% – третя за значимістю подія року), а найменше – на сході (3%).

 

Відносна більшість українців вважає політиком року Володимира Зеленського – 47%.

 

Віцеполітиком року став Юрій Бойко – 10%. Далі – Дмитро Разумков (9%), Юлія Тимошенко (8%), Петро Порошенко (7%).

 

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: до 2,0%. Терміни проведення дослідження: 13-17 грудня 2019 р. Відповідаючи на питання про подію року, можна було вибрати 3 варіанти, про політика року – 5 варіантів.

 

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