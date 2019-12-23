Бойовики знову використовують грубу зброю; загинув український воїн.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Пісків – зі стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї; в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Три обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з мінометів калібру 82 мм.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації зазначає: вночі на 23 грудня противник обстрілював українські позиції поблизу населеного пункту Новгородське мінометами калібру 82 мм (3 міни), котрі, згідно з "мінськими домовленостями", належало відвести на 15 км від лінії розмежування.