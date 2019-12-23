ДБР повідомило про підозру посадовцям Львівської митниці.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, повідомили про підозру у зловживанні владою двом головним держінспекторам митного поста «Західний» і держінспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС. Про це інформує сайт ДБР.

Як з’ясували під час досудового розслідування, посадовці у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки «MAN»: їх ввозили на територію України через митний пост «Західний» із заниженням митної вартості. У ДБР кажуть, що підозрювані не перевіряли відомостей у документах, які підтверджували митну вартість іноземних вантажівок, а також ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор».

Унаслідок дій митників нарахування митних платежів проводили за значно заниженою ставкою, через що державний бюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень.

Підозрюваним інкримінують зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області.

Нагадаємо, Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську митниці реорганізовують і долучають до нещодавно створеної Галицької митниці, яка об'єднає Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області (за винятком міста Чортків, Чортківського, Борщівського, Гусятинського, Монастириського, Заліщицького та Бучацького районів).

Виконувачем обов’язків начальника Галицької митниці призначено Володимира Цабака – ексочільника Львівської інспекції ДАБК та управління капітального будівництва ЛОДА.