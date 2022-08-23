Львівську митницю очолив Олег Шахрай.

 

У Львівській митниці офіційно відрекомендували нового керівника – Олега Шахрая.

 

 

Про це повідомило видання "Твоє місто", покликаючись на пресову службу митниці.

 

Олег Шахрай є радником митної служби І-го рангу з 25-річним стажем. У грудні 2021 року його призначили в. о. керівника Харківської митниці.

 

В Антикорупційному моніторингу Львівщини зауважують, що згідно з декларацією за 2020 рік, Олег Шахрай одружений та має двох дітей. У його власності – дві земельні ділянки у Плесецькому на Київщині. Дружина працює в СБУ у Києві, їй належить квартира у столиці та дві земельні ділянки у Вишгороді та Плесецькому на Київщині, дачний будинок у Вишгороді, також автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150.

 

23.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Науковці придумали створення «додаткового» виміру часу
Цей підхід можна використовувати для захисту даних квантового комп’ютера від помилок.
22.08.22 | | Наука
Можливе замороження перед заморозками
Юрко ТИМЧУК
Додає оптимізму те, що на волонтерські гроші «купили супутник» і тепер ЗСУ має своє «всевидяче око». А щоб не розслаблятися, нам нагадали про можливі проблеми у зв’язку з близькими святами.
22.08.22 | | Україна
180-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська провадять штурмові дії в районі поселення Благодатне на межі Херсонщини й Миколаївщини і, як визнав Генеральний штаб ЗСУ, мають там частковий успіх. Інтенсивні бойові дії тривають у районах Авдіївки та Пісків.
22.08.22 | | Україна
179-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Миколаївському напрямку ворог веде атаку на Васильки – Благодатне, зайняв південну околицю Благодатного, бої тривають. На Краматорському, Бахмутському напрямках наступ ворога відбито, на Авдіївському напрямі та біля Нью-Йорка бої тривають.
21.08.22 | | Україна
Rolling Stones «Exile On Main St»
Ілько ЛЕМКО
Це феноменальний альбом, зроблений на піку музичної сили Rolling Stones та їхньої впевненості у собі. Як скромно оцінив Мік Джаґґер: «Цей альбом fucking шалений»
20.08.22 | | Минуле
178-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми. Триває наступ у районах Опитного і Майорська. Противник успіху не мав. Бої тривають. Росіяни були биті біля Золотої Ниви і відступили.
20.08.22 | | Україна
Росіяни Богдана Лепкого: невдала гра у Європу
Олеся Ісаюк
Йдеться про глибоке відчуття чужорідності як такої, а також ворожості московської сили, яка ламає, гнітить, змушує відмовлятися від себе.
19.08.22 | | Україна
Скандали навколо канцлера Шольца
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Навколо канцлера Олафа Шольца в Німеччині спалахнуло відразу два скандали. Це, безумовно, нівроку підточує його політичні позиції і робить вразливим, зокрема й з боку Росії.
19.08.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.