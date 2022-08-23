Львівську митницю очолив Олег Шахрай.

У Львівській митниці офіційно відрекомендували нового керівника – Олега Шахрая.

Про це повідомило видання "Твоє місто", покликаючись на пресову службу митниці.

Олег Шахрай є радником митної служби І-го рангу з 25-річним стажем. У грудні 2021 року його призначили в. о. керівника Харківської митниці.

В Антикорупційному моніторингу Львівщини зауважують, що згідно з декларацією за 2020 рік, Олег Шахрай одружений та має двох дітей. У його власності – дві земельні ділянки у Плесецькому на Київщині. Дружина працює в СБУ у Києві, їй належить квартира у столиці та дві земельні ділянки у Вишгороді та Плесецькому на Київщині, дачний будинок у Вишгороді, також автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150.