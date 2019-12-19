Частка курців в Україні зменшилася: курить що четвертий.

Число курців в Україні, як і ґлобально по всьому світові, поступово знижується. Згідно з даними комплексного звіту, підготованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я, в Україні курить 25,5% мешканців. Частка курців в Україні дещо менша, середньо в країнах Європи (26,3%), але вища, ніж у світі (23,6%).

Особливістю України, як і багатьох пострадянських країн, є високий рівень куріння серед чоловіків (один із найвищих у Європі – 40,9%) і низький серед жінок (один із найнижчих – 15,7%).

Загалом, число курців у світі зменшується. При тім, як ідеться у звіті, присвяченому "глобальній тютюновій епідемії" минулих двох десятиліть, менше курити почали не лише жінки, а й чоловіки.

"Протягом багатьох років ми спостерігали безупинне зростання числа споживачів тютюну серед чоловіків. Та тепер цей показник уперше став знижуватися", – заявив генеральний директор Всесвітьної організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус. Згідно з його висновком, для людства то поворотна точка в боротьбі з тютюном.

З його слів, основною причиною зниження числа курців є жорсткі заходи, вжиті більшістю країн щодо тютюнової індустрії.

Якщо у 2000 році тютюн вживав у середньому що третій мешканець планети віком понад 15 років, то до 2025 року, згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, куритиме вже лише кожен п'ятий.

Наразі найвища частка курців – на острівних карликових островах Науру і Кірібаті: там курить понад половина населення (52%). За ними йдуть Тувалу (49%), М'янма (45%), Чилі (45%), Ліван (43%) і Сербія, найбільш тютюновозалежна країна Європи (41%).

Тютюнокуріння зростає лише у п'яти країнах: Єгипті, Конго, Лесото, Нігері та Омані.