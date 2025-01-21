Трамп одним із перших своїх указів помилував учасників штурму Капітолію.

Він також підписав указ про вихід США з ВООЗ.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у свій перший день у Білому домі підписав близько 100 указів, про які обіцяв у ході виборчої кампанії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Одним із перших став указ про помилування сотень учасників штурму Капітолію шостого січня 2021 року, коли прихильники Трампа намагалися перешкодити затвердженню Джо Байдена президентом і влаштували заворушення у Вашінґтоні. «Сподіваюся, що вони вийдуть на волю сьогодні, вони на це чекають. Близько 1500 людей», – сказав Трамп.

 

Також Трамп підписав указ про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Документ опубліковано на сайті Білого дому. За словами президента США, країна платить організації занадто багато грошей порівняно з іншими державами. У документі зазначається, що населення Китаю майже втричі перевищує кількість людей, які проживають у США, проте при цьому КНР переказує до бюджету ВООЗ на 90% менше коштів. Дональд Трамп зазначив, що такий стан справ є несправедливим, тому було ухвалено рішення про вихід з організації.

 

Нагадаємо, що ще під час першої президентської каденції 2020 року Дональд Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ через те, що організація відмовилася провести реформи у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Проте його наступник Джо Байден у перший день на своїй посаді підписав указ про скасування цього рішення.

 

21.01.2025

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