British American Tobacco нарешті йде з Росії та Білорусі.

Компанія уклала угоду про продаж бізнесу консорціуму, який очолив місцевий менеджмент.

Одна з найбільших у світі компаній-виробників тютюнових виробів British American Tobacco (BAT), яка виготовляє цигарки Kent, Lucky Strike та «Ява», після тривалої й гострої критики нарешті вирішила піти з Росії та Білорусі. Як повідомила інформаційна аґенція РБК з покликом на заяву компанії, BAT уже уклала угоду про продаж бізнесу в Росії та Білорусі консорціуму, який очолив місцевий менеджмент.

«Покупцем є консорціум, який очолюють члени управлінської команди “БАТ Россия”, який після завершення угоди повністю володітиме обома підприємствами. Після цього підприємства будуть називатися групою компаній ITMS», — йдеться в повідомленні.

Закрити правочин, суму якого не розкривають, BAT розраховує протягом наступного місяця. До нього увійдуть права на бренди BAT, які зараз продають у Росії та Білорусі, уточнили в пресслужбі компанії. Одна з умов угоди — збереження чинних наразі умов для співробітників компаній протягом наступних двох років.

Після завершення угоди BAT «більше не буде присутньою в Росії та Білорусі й не отримуватиме жодного фінансового прибутку від продажів на цих ринках».

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну про плани піти з російського ринку або припинити інвестиції у виробництво в РФ оголосили інші великі виробники тютюнових виробів Imperial Brands (марки Davidoff, West, «Максим»), Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond , Chesterfield, L&M) та Japan Tobacco (бренди Winston, Camel, LD).