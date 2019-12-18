Журналісти Zaxid.net заявили про погрози через професійну діяльність.

 

Журналістові Zaxid.net Андрієві Дрозді та його сім’ї погрожують через його професійну діяльність. Про погрози з боку членів львівських радикальних угруповань Дрозда заявив у вівторок, 17 грудня, під час щотижневої апаратної наради в ЛОДА за участі керівників правоохоронних відомств області. Погрози через свою професійну діяльність отримала також журналістка Марта Когут, – повідомляє Zaxid.net.

 

Джерело: detector.media

 

«Мені стало відомо про загрозу моєму життю та моєї сім’ї. Погрози надходять з боку учасників організацій націоналістичного спрямування і пов’язані з роботою видання, де я працюю. Ці ж особи 12 грудня вривалися в адміністративне приміщення, де відбувалося засідання Львівської міської ради. Вони вимагали зняти з сайту Zaxid.net публікації щодо учасників проплачених мітингів. Тепер вони заявляють, що відстежують моє місце проживання та місця навчання моїх дітей», – розповів Дрозда й закликав голову ЛОДА Маркіяна Мальського та керівників правоохоронних структур Львівщини відреагувати на факти погроз.

 

Андрій Дрозда й редакція Zaxid.net звернулися з офіційними заявами в Національну поліцію України, СБУ та Генпрокуратуру щодо тиску та погроз у зв’язку із висвітленням на сайті у низці матеріалів діяльності членів організацій «Шквал», «Об’єднання добровольців», «Сокіл», «УСУ АТО», «Розвиток громади».

 

У редакції стверджують, що погрози через свою професійну діяльність отримала ще одна журналістка Zaxid.net, співавторка розслідувань про діяльність членів цих організацій Марта Когут.

 

Нагадаємо, минулого тижня група осіб увірвалася у приміщення Шевченківської райадміністрації Львова, де відбувалася сесія Львівської міськради. Вони вимагали від львівських депутатів «дати оцінку» публікаціям видання Zaxid.net і зняти з сайту сюжет «Львівські тітушки – хто вони?» та спецпроєкт «Ідентифікація тітушок».

 

 

Головний редактор Zaxid.net Олег Онисько раніше також звернувся до голови Нацполіції України Ігоря Клименка, Генпрокурора Руслана Рябошапки, голови СБУ Івана Баканова та начальника ГУ Національної поліції у Львівській області Василя Віконського з проханням ефективно розслідувати зазначені обставини та притягнути винуватих до відповідальності.

 

18.12.2019

До теми

Jazz Bez with Marek у Дрогобичі
Єва Райська
Цьогоріч формат фестивалю був дещо іншим: бо не лише джаз лунав зі сцени дрогобицького театру, а здебільшого сучасна імпровізаційна музика. Все, як любив Маркіян Іващишин: нові віяння музики, інакша інтерпретація джазу, свіжі ритми звучання, більш глибші форми пізнання музики.
17.12.19 | | Штука
Ядерна програма США: хто був четвертим шпигуном?
Технік з Мангеттенського проєкту передавав таємну інформацію Радянському Союзові.
17.12.19 | | Наука
Буде слизько
Юрко ТИМЧУК
На Банковій, просто під вікнами Офісу Президента, постала ковзанка. Однак падати, судячи з того, що коїться, буде зручно не лише там. Огляд подій тижня в Україні.
16.12.19 | | Україна
Вчителька захворіла
Андрій Бондар
Ніхто не стане сперечатися з тим, що не було у школі слів, солодших за просту фразу «Вчителька захворіла». І не тому, що тій умовній вчительці хтось бажав злого.
16.12.19 | | Дискурси
Сцена для освідомлення
Юлія Кіщук
Австро-Угорська імперія, яку конструює театральний режисер Жюль Одрі, не безгрішна. Така відсторонена оптика стає терапевтичною — лікує від пост-колоніальної меншовартості і надмірної ностальгійності. 
16.12.19 | | Штука
Мова визначає нашу увагу
Одне з останніх відкриттів у психолінгвістиці — мова, якою ми говоримо, впливає на те, куди ми дивимося. Наприклад, коли англофони чують слово “свічка” (candle), вони дивляться також на цукерку (candy).
15.12.19 | | Наука
Бароковий наш нарід
Тарас Возняк
Завдяки нашій бароковості ми так і не можемо вийти на якийсь прямий манівець – крутимося рокайлями історії, пробуючи здурити і себе, і світ.
15.12.19 | | Дискурси
Гамлет. Принць Данський
Михайло Старицький
На чергову річницю уродин Михайла Старицького — його неймовірно гучний у свій час переклад Шекспірового «Гамлету» з 1882 року
14.12.19 | | Минуле

© 2019 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.