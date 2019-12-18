Журналісти Zaxid.net заявили про погрози через професійну діяльність.

Журналістові Zaxid.net Андрієві Дрозді та його сім’ї погрожують через його професійну діяльність. Про погрози з боку членів львівських радикальних угруповань Дрозда заявив у вівторок, 17 грудня, під час щотижневої апаратної наради в ЛОДА за участі керівників правоохоронних відомств області. Погрози через свою професійну діяльність отримала також журналістка Марта Когут, – повідомляє Zaxid.net.

Джерело: detector.media

«Мені стало відомо про загрозу моєму життю та моєї сім’ї. Погрози надходять з боку учасників організацій націоналістичного спрямування і пов’язані з роботою видання, де я працюю. Ці ж особи 12 грудня вривалися в адміністративне приміщення, де відбувалося засідання Львівської міської ради. Вони вимагали зняти з сайту Zaxid.net публікації щодо учасників проплачених мітингів. Тепер вони заявляють, що відстежують моє місце проживання та місця навчання моїх дітей», – розповів Дрозда й закликав голову ЛОДА Маркіяна Мальського та керівників правоохоронних структур Львівщини відреагувати на факти погроз.

Андрій Дрозда й редакція Zaxid.net звернулися з офіційними заявами в Національну поліцію України, СБУ та Генпрокуратуру щодо тиску та погроз у зв’язку із висвітленням на сайті у низці матеріалів діяльності членів організацій «Шквал», «Об’єднання добровольців», «Сокіл», «УСУ АТО», «Розвиток громади».

У редакції стверджують, що погрози через свою професійну діяльність отримала ще одна журналістка Zaxid.net, співавторка розслідувань про діяльність членів цих організацій Марта Когут.

Нагадаємо, минулого тижня група осіб увірвалася у приміщення Шевченківської райадміністрації Львова, де відбувалася сесія Львівської міськради. Вони вимагали від львівських депутатів «дати оцінку» публікаціям видання Zaxid.net і зняти з сайту сюжет «Львівські тітушки – хто вони?» та спецпроєкт «Ідентифікація тітушок».

Головний редактор Zaxid.net Олег Онисько раніше також звернувся до голови Нацполіції України Ігоря Клименка, Генпрокурора Руслана Рябошапки, голови СБУ Івана Баканова та начальника ГУ Національної поліції у Львівській області Василя Віконського з проханням ефективно розслідувати зазначені обставини та притягнути винуватих до відповідальності.