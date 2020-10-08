Дослідниця плагіату отримує погрози після розслідування про Шкарлета.

 

Голова організації "Точка росту, освіти і науки", координаторка антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлана Благодєтєлєва-Вовк заявила про те, що почала отримувати погрози. Борчиня за наукову доброчесність має намір просити правоохоронні органи про надання державної охорони у зв'язку з переслідуваннями невідомою особою.

 

Про це Благодєтєлєва-Вовк заявила на пресовій конференції, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Ми вестимемо, я сподіваюся, з моїм адвокатом переговори зі слідчим, щоб мені було надано державний захист", – сказала координаторка "Дисергейту".

 

Благодєтєлєва-Вовк розповіла, що зі середини червня, після того, як вона звернулася до Міністерства освіти і науки щодо виявленого плагіату в роботах тодішнього ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета, проти неї розпочалися кіберпереслідування через Facebook. "11 разів я була у "банах". Мене блокують постійно за неіснуючі порушення", – поскаржилася активістка.

 

А вже з липня на її електронну адресу у Telegram-канал стали надходити погрози зґвалтуванням від невідомої особи. "Після того, як я заблокувала Telegram-канал... надходили повідомлення з різних акаунтів із погрозами зґвалтування, надсилали фото мого будинку та під'їзду. Він... стежить за мною, фотографує. Залишає у дверях записки непристойного характеру", – розповіла вона.

 

Благодєтєлєва-Вовк також зазначила, що недавно в електронних ЗМІ з'явилася неправдива інформація, начебто вона нібито мала судимість. "Я подаватиму позовну заяву про захист честі, гідності та ділової репутації на всіх, хто брав участь у поширенні брехні", – заявила вона.

 

Координатор ініціативи "Дисергейт" вважає, що проти неї ведуть "системну діяльність". 

 

Як повідомила адвокат Лідія Дмитрусь, заяву до Yаціональної поліції Благодєтєлєва-Вовк написала 2 вересня, і лише 13 вересня її було внесено до державного реєстру досудових розслідувань. "Станом на сьогодні триває досудове розслідування за 182 ст., ч. 1 – недоторканність приватного життя. Хоча Світлана вимагала кваліфікацію за 153 ст. – сексуальне насильство. Я гадаю, що в досудовому розслідуванні ми все-таки проситимемо перекваліфікувати [статтю], тому що вона передбачає більшу відповідальність", – зазначила юристка.

 

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