ДБР оголосило підозру Марусі Звіробій через переляк за Зеленського.

 

Державне бюро розслідувань оголосило підозру волонтерці Олені Біленькій (псевдо – Маруся Звіробій) через виголошення нею заяв, трактованих як погрози Президенту України.

 

Звіробій отримала підозру під час візиту до ДБР у четвер, інформує "5 канал".

 

 

Волонтерка провела у будівлі бюро три години. Олені оголосили підозру одразу за трьома статтями.

 

Під час розгляду судової справи Звіробій вимагатиме спільного допиту з Президентом України Володимиром Зеленським. 

 

"Я хотіла подивитися в його очі. Я хочу подивитися, що вони здорові. Я на цьому допиті спільному буду з нього вимагати лише одного, щоб він звітував за Золоте", – сказала Маруся Звіробій. 

 

Державне бюро розслідувань гадає, що 26 жовтня Звіробій разом із народною депутаткою Софією Фединою здійснювали стрім-трансляцію із Facebook, під час якої "висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю".

 

Софія Федина разом із Марусею Звіробій висловили обурення тоном розмови Президента під час зустрічі з добровольцями на передовій у Золотому. "Президент, таке враження, думає, що він безсмертний. Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", – заявила, зокрема, Федина.

 

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