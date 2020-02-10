Суд змусив Марусю Звіробій носити електронний браслет.

10 лютого Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання ветеранці АТО, військовослужбовцю Збройних сил України Олені Біленькій (Маруся Звіробій). Волонтерка, котру разом із народною депутаткою Софією Фединою підозрюють у виголошенні погроз Президенту України, муситиме носити електронний браслет.

Про це повідомляє телеканал "Прямий".

Маруся Звіробій заявила після суду, що теперішня українська влада заохочує переслідування українських ветеранів.

"Мені все одно, буде в мене браслет чи не буде, з якого боку ґрат я буду. Я вам ще раз кажу: уклоністи й сцикуни зараз намагаються знівелювати всю роботу ветеранів – я бачу цю справу так. Я не дозволю цього зробити. Нам, добровольчому руху, на початку війни неможливо було завадити в тому, аби захищати свою державу," – заявила Олена Біленька.

Звіробій нагадала, що її обурила манера спілкування Президента України із добровольцями в Золотому. "Він нахамив добровольцям. Це означає, що він нахамив мені особисто. Я не дозволю нікому в цій державі зневажати ветеранів, зневажати людей, які є найсміливішими... Зеленський пропустив усе за ці роки. Зараз ми будемо з ним знайомитись", – додала Маруся Звіробій.