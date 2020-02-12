Софії Федині оголосили підозру в ДБР.

Прокурори Офісу Генерального прокурора в приміщенні Державного бюро розслідувань у середу повідомили про підозру народній депутатці Софії Федині.

Як повідомляє пресслужба ДБР, Федину підозрюють у погрозі Президенту України.

"Слідством встановлено, що народний депутат, діючи за попередньою змовою групою осіб з громадянкою, 26 жовтня 2019 року, перебуваючи у одній з кав’ярень м. Львів, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення через соціальну мережу «Facebook» та відеохостинг «YouTube», висловила усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.О. у зв’язку з його державною діяльністю", – згущує ДБР.

"У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років", – пригрозили підлеглі Ірини Венедиктової.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, коментуючи підозру Софії Федині, заявив, що "щось не так працює в королівстві", адже українська влада "бореться не з країною-окупантом, не з країною-агресором, а з тими, хто цю країну захищав на фронті, і з тими, хто підтримував українську армію в найтяжчі моменти".

Герасимов зауважив, що після зняття депутатської недоторканності перша підозра парламентарю була вручена саме за висловлювання – на його думку, це свідчить про спроби придушення свободи слова.

Напередодні ДБР оголосило підозру й подрузі Софії Федини Олені Біленькій (Марусі Звіробій).