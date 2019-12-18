Вірастюк хоче збудувати спорткомплекс в Івано-Франківську.



Відомі спортсмени – почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк і президент цієї федерації, чемпіон і рекордсмен світу Сергій Конюшок – хочуть збудувати спортклуб в Івано-Франківську. Сьогодні на сесії міської ради вони презентували комплексну пропозицію спортивних клубів в обласних центрах України та просили в міських депутатів земельну ділянку під таке будівництво. Про це повідомляє видання «Курс».

Фото: versii.if.ua

Стронгмени пропонують спорудити у Франківську спорткомплекс, в якому могли б займатися мешканці міста. Програму для івано-франківців пропонують розділити на «комерційний час» і «соціальний час». Комерційний – з 07.00 до 12.00 та з 17.00 до 23.00. А з 12.00 до 17.00 – це соціальний час, тобто безкоштовні заняття для дітей і підлітків.

Вартість проєкту становить рієнтовно 300 тисяч доларів. Це мала б бути двоповерхова будівля, на першому поверсі якої розмістили б тренажерний зал, де можна займатися різними силовими видами спорту, зокрема стронгменом, паверліфтингом, важкою атлетикою. На другому поверсі – роздягалки, кардіозал, фітнес-зал. При спортклубі також хочуть збудувати майданчик із трибунами й доріжками для проведення змагань.

Інвестором будівництва виступить Федерація стронгмену, яка готова вкладати в це гроші. У міських депутатів просять виділити земельну ділянку.

Сергій Конюшок уточнив, що для будівництва потрібна земельна ділянка 60 на 60 метрів. Сам комплекс має розміри 50 на 50, але за нормами потрібна більша територія, зокрема для паркування автомобілів.

Василь Вірастюк нагадав, що Федерація стронгмену об’єднує близько трьох сотень спортсменів, які виступають у трьох вагових категоріях. Федерація розвивається без державної підтримки. Щороку проводить 20-25 заходів (цьогоріч – понад 30).

Голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль, який прийшов на сесію міськради підтримати стронгменів, рекомендував інвесторів і наголосив на соціальній пропозиції для міста.

Мер Франківська Руслан Марцінків також підтримав проєкт, але зауважив, що для того, аби вирішити це питання, потрібно дві сесії.

«Місто підтримує, ми маємо декілька локацій для розгляду варіантів будівництва. Однак хочемо застосувати державне партнерство. Тому нам мінімум потрібні дві сесії, щоб провести все законно. Тож прошу депутатів всіх фракцій долучитися до роботи, щоб ми цей проєкт не заговорили, а реалізували», – цитують Марцінківа «Версії».

Щодо того, де можна було б розмістити такий спорткомплекс, то депутати обговорили два варіанти – ділянку біля стадіону «Рух» і місце біля спорткомплексу «Олімп».

Івано-Франківськ – четверте місто, де Федерація стронгмену хоче збудувати спортклуб. З аналогічними пропозиціями спортсмени звернулися до Львова, Ужгорода і Вінниці. У Львові почали будувати вже другу спортивну споруду. Вінницька міська рада виділила ділянку для будівництва.