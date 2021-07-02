У Львові восени відкриють спорткомплекс «Боско».

У вересні у Львові планують відкрити новий спортивний комплекс. Спортивний центр «Боско» розташований на вул. Дорога Кривчицька, 17а, неподалік «Шевченківського гаю», повідомили в управлінні спорту Львівської міськради.

Його звели поруч із навчальним молодіжним центр імені Івана Боска. Керівником спортивного центру «Боско» є отець Михайло Чабан – настоятель салезіян, а сам спортивний центр імені святого Івана Боско належить згромадженню салезіян східного обряду УГКЦ.

Великий спортивний зал спорткомплексу будують за кошти благодійних фондів та міжнародних грантів. Орієнтовнавартість становить 1 мільйон 800 тисяч гривень.

Ігровий зал спорткомплексу матиме 600 глядацьких місць, однак у майбутньому їх планують збільшити до 800. На території спорткомплексу «Боско» також є сучасний тренажерний зал, їдальня, хостел та підземний паркінг. Багато уваги було приділено освітленню залу, розташуванню місць для відео-операторів, створенню комфорту для учасників матчів.

Наразі триває активний та водночас завершальний процес будівництва. Відкриття спортзалу очікується у вересні 2021 року.

В управлінні спорту повідомили, що бажання грати офіційні матчі чемпіонату України уже виявили провідні львівські команди з ігрових видів спорту. Асоціація футзалу Львівщини планує тут провести обласні змагання.

Фото facebook.com/SportOfficeLviv