У Франківську Пасічнянський міст добудують за державні кошти.

У середу, 15 вересня, у Франківську на недобудованому мості через Бистрицю Солотвинську відбулася спільна пресконференція міського голови Руслана Марцінківа, голови ОДА Світлани Онищук та народних депутатів Василя Вірастюка та Едуарда Прощука. Руслан Марцінків заявив, що будівництво мосту на вул Пасічну внесли до програми «Велике будівництво».

За це він подякував народним депутатам і повідомив, що цього року очікується виділення 100 мільйонів гривень на будівництво розв’язки мосту. З огляду на це, спрогнозував здачу збудованого об’єкта до кінця 2022 року.

Цю інформацію також підтвердили в «Укравтодорі»: «Розв’язуємо транспортну проблему Івано-Франківська: держава співфінансує будівництво мосту та транспортної розв’язки».

Відповідно до повідомлення, міська влада змогла знайти часткове фінансування на цей об’єкт, забезпечила виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертизи, тендери. На будівництво мосту та транспортної розв’язки вже виділяли 60 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету, а зараз необхідно ще 100 мільйонів гривень.

«Переправа через річку Бистриця Солотвинська, якою нині користуються містяни, була побудована у 1969 році. Міст визнаний обмежено придатним для експлуатації. Рух транспорту по ньому є ризиком для життя та здоров’я громадян. Згідно з документацією, його термін експлуатації вже завершився у серпні 2021. Цей міст забезпечує транспортне сполучення з одним із найбільших мікрорайонів Івано-Франківська "Пасічна". Там проживає третина містян. Він збігається із дорогою національного значення Н-09 Мукачево – Львів. Виходом із ситуації є будівництво нового мосту через річку Бистриця Солотвинська на продовженні вулиці Хіміків та відповідної транспортної розв'язки», – повідомили в «Укравтодорі».

Міст запроєктований як штучна споруда з нерозрізних металевих балок та ортотропної плити проїзної частини. Він з’єднає наявні вулиці Івасюка, Надрічну та набережну ім. В. Стефаника, які також використовують як частину доріг національного значення Н-09 Мукачево – Львів, Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига, а також Н-18 Тернопіль – Івано-Франківськ.

Фото facebook.com/Івано-Франківська-ОДА