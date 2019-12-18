Суд у Швейцарії зобов'язав Москву компенсувати «кримські» збитки «Укрнафті».

Йдеться про незаконне захоплення АЗС у окупованому Росією Криму.

 

 

Верховний суд Швейцарії залишив в силі рішення міжнародного арбітражу про стягнення з Росії приблизно 40 мільйонів євро на користь української нафто- і газодобувної компанії «Укрнафта». Окрім того, суд зобов'язав Росію компенсувати «Укрнафті» судові витрати на суму 155 тисяч швейцарських франків (141,4 тисячі євро). Про це українська енергетична компанія повідомила в середу, 18 грудня.

 

«Рішенням від 12 грудня 2019 року Верховний суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта"…» – йдеться в повідомленні. Рішення Верховного суду Швейцарії від 12 грудня 2019 року є остаточним і оскарженню не підлягає. Воно ставить крапку у спробах Російської Федерації позбавити ПАТ «Укрнафта» можливості отримати компенсацію за експропрійовані в АР Крим інвестиції.
 

Нагадаємо, що ще в квітні Міжнародний арбітражний суд зобов'язав Росію виплатити «Укрнафті» зазначену суму за експропріацію її активів на території анексованого українського півострова Крим. «Укрнафта» звинуватила Москву в порушенні зобов'язань російсько-українського двостороннього інвестиційного договору. Після анексії Росією українського півострова 16 автозаправних станцій, розташованих в Криму, були захоплені незаконними збройними формуваннями держави-агресора. У травні російська сторона звернулася до Верховного суду Швейцарії з вимогою скасувати це рішення.

18.12.2019

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