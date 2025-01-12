Швейцарія заявила про готовність організувати в себе зустріч Путіна та Трампа.

Також стало відомо про заплановану зустріч Зеленського з президенткою Швейцарії.

Швейцарія готова організувати та прийняти зустріч диктатора Росії Владіміра Путіна та новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа для перемовин про припинення російсько-української війни, якщо від двох сторін надійде відповідне прохання. Про це пише швейцарська газета Le Temps з покликом на слова керівника служби інформації швейцарського міністерства закордонних справ Ніколя Бідо (Nicolas Bideau).

«Після саміту в Бюрґенштоці (йдеться про Саміт миру, який відбувся в швейцарському Бюрґенштоці у червні 2024 року, – ред.) Україна, Росія та США регулярно інформувалися про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля щодо встановлення миру», – заявив Бідо.

Як повідомила швейцарська газета Tages-Anzeiger, Ніколя Бідо також запевнив, що ордер на арешт Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, не буде перешкодою для його потенційного приїзду до Швейцарії. За словами речника МЗС, швейцарський уряд нібито має право зробити виняток, якщо це потрібно для мирних перемовин.

При цьому видання зазначає, що швейцарська влада не має наміру проявляти ініціативу у проведенні перемовин. За інформацією газети, Швейцарія є лише одним варіантом зі списку країн, які готові прийняти зустріч двох лідерів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, відповідаючи на пресконференції в Мар-а-Лаґо на запитання журналістів про евентуальну зустріч з Путіним, назвав недоречними можливі контакти з російським лідером до своєї інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Трамп запевнив, що готовий провести зустріч з Путіним, щоб покласти край російсько-українській війні. Він припустив, що така зустріч відбудеться протягом пів року після інавґурації.

Цього тижня також стало відомо про заплановану зустріч між федеральною президенткою Швейцарії Карін Келлєр-Зуттер (Karin Keller-Sutter) і президентом України Володимиром Зеленським на цьогорічному Світовому економічному форумі в Давосі.