Швейцарцям вдалося домовитися з Трампом щодо тарифів.

Для цього швейцарській делегації довелося привезти американському президентові коштовні подарунки.

Делегація зі Швейцарії, яка приїхала до Білого дому, щоб домовитися про зниження мит, привезла Дональдові Трампу коштовні подарунки: настільний годинник Rolex та кілограмовий персоналізований золотий злиток. Про це повідомляє інформаційний портал Axios. За словами представників Білого дому, Трамп прийняв подарунки від імені своєї президентської бібліотеки, що допускається законом.

Вартість злитка, врученого Трампу під час візиту делегації, оцінюється приблизно у 130 тисяч доларів. На ньому були цифри 45 і 47, що позначають номери двох президентських термінів Трампа.

Axios зазначає, що з поверненням Трампа в Білий дім звичай робити йому дорогі подарунки став поширеною практикою серед прохачів. Планку спершу підняла компанія Apple, коли її генеральний директор Тім Дональд Кук (Tim Donald Cook) у серпні подарував американському президентові скляний диск з гравіюванням та основою з 24-каратного золота на честь інвестицій компанії в США на 100 мільярдів доларів. У результаті компанії вдалося уникнути мит.

За словами одного з представників адміністрації Трампа, «було складно переплюнути Apple, але швейцарцям це вдалося. Підсумком перемовин стало зниження мит на швейцарські товари з 39% до 15%. У відповідь Швейцарія зменшить свої торговельні бар'єри для американських виробників. Водночас швейцарські компанії збільшать інвестиції в США.

Нагадаємо, що в рамках цьогорічної торговельної війни, розпочатої Трампом, Швейцарія отримала одне з найбільших мит – 39%. Більше було лише у Сирії, М'янми та Лаосу. Це фактично паралізувало швейцарський експорт до США.