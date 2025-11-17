Швейцарцям вдалося домовитися з Трампом щодо тарифів.

Для цього швейцарській делегації довелося привезти американському президентові коштовні подарунки.

 

 

Делегація зі Швейцарії, яка приїхала до Білого дому, щоб домовитися про зниження мит, привезла Дональдові Трампу коштовні подарунки: настільний годинник Rolex та кілограмовий персоналізований золотий злиток. Про це повідомляє інформаційний портал Axios. За словами представників Білого дому, Трамп прийняв подарунки від імені своєї президентської бібліотеки, що допускається законом.

 

Вартість злитка, врученого Трампу під час візиту делегації, оцінюється приблизно у 130 тисяч доларів. На ньому були цифри 45 і 47, що позначають номери двох президентських термінів Трампа.

 

Axios зазначає, що з поверненням Трампа в Білий дім звичай робити йому дорогі подарунки став поширеною практикою серед прохачів. Планку спершу підняла компанія Apple, коли її генеральний директор Тім Дональд Кук (Tim Donald Cook) у серпні подарував американському президентові скляний диск з гравіюванням та основою з 24-каратного золота на честь інвестицій компанії в США на 100 мільярдів доларів. У результаті компанії вдалося  уникнути мит.

 

За словами одного з представників адміністрації Трампа, «було складно переплюнути Apple, але швейцарцям це вдалося. Підсумком перемовин стало зниження мит на швейцарські товари з 39% до 15%. У відповідь Швейцарія зменшить свої торговельні бар'єри для американських виробників. Водночас швейцарські компанії збільшать інвестиції в США.

 

Нагадаємо, що в рамках цьогорічної торговельної війни, розпочатої Трампом, Швейцарія отримала одне з найбільших мит – 39%. Більше було лише у Сирії, М'янми та Лаосу. Це фактично паралізувало швейцарський експорт до США.

 

17.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Пам'ятати співом
Дзвенислава Саф'ян
Український вокальний ансамбль Alter Ratio здійснив осінні виступи в Берліні та Гаазі, презентувавши програму «Lux Aeterna. Revoice», що поєднала новітню українську музику, поезію й електроніку.
15.11.25 | | Штука
Шульц і Віткацій: діалог окремих світів
Петро Прокоп’як
В польській літературі міжвоєнного періоду є дві особи – дві візії – які здаються віддаленими одна від одної, як захід від сходу чи північ від півдня...
14.11.25 | | Минуле
«Територія знаку» Люби Лебідь-Коровай
Ірина Матоліч
Мистецтво знаку – пошук рівноваги між видимим і невидимим. Воно нагадує розмову з тишею, у якій контур, колір, лінія промовляють без звуку, повертаючи до архетипів, які попри зміну епох залишаються в культурі живими.
14.11.25 | | Штука
Долоня
Ростислав Шпук
Виявиться, що година – це конденсатор зі змінною ємкістю, який імпульсно перетворює заряд на розряд, втрачаючи ємкість з роками. І що сенс життя – теж змінна, вічно шукоме
13.11.25 | | Дискурси
Флейтові дарунки Музичної Академії
У неділю, 16 листопада, о 11.30 у Музеї Митрополита Андрея Шептицького, (м. Львів, вул. М. Кривоноса, 1) відбудеться концерт «Флейтові дарунки Музичної Академії» під керівництвом професора Андрія Карпяка
13.11.25 | | Штука
Хитра історія з Бродів
Тетяна ГУБРІЙ
У Театрі Заньковецької знову прем'єра: на сцену за драматургією Андрія Бондаренка вийдуть духи, описані ще Гавриїлом Костельником. Будуть вчити глядача, як пережити втрату
13.11.25 | | Галичина
Пристрасний світ наших бабусь
Юрій Винничук
Львівська преса за Польщі застерігала жінок не шпурляти важких предметів в голову своїм чоловікам. Причина поважна: можна не отримати аліментів
12.11.25 | | Дискурси
Заньківчанська прем’єра із привидом 
Старосвітська історія з привидом – так визначають наступну прем’єру театру «Брідські явища» за п’єсою сучасного автора Андрія Бондаренка, що створена на основі реальних подій.
12.11.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.