Храми Тернопілля позначили на інтерактивній мапі.

 

Сакральні споруди Тернопільської області тепер можна знайти на інтерактивній мапі «Храми Тернопільщини». Публічний картографічний веб-додаток відображає розташування всіх храмів Тернопілля на одній електронній карті та доступний з будь-якого пристрою, під’єднаного до мережі інтернет. Карту розробили благодійний фонд MagneticOne.Org спільно з MagneticOne Municipal Technologies.

 

 

На карті відображено основну інформацію про церкви, собори, каплиці, монастирі, синагоги, які розташовані в межах області: адресу, дату спорудження, приналежність певній конфесії, фотографію. На мапу внесено дані про 667 церков, 91 костел, 27 каплиць, 14 монастирів, 11 синагог, 10 соборів, 4 святі місця.

 

Проєкт орієнтований на поціновувачів архітектури й усіх зацікавлених людей, які хочуть отримувати знання з історії з використанням інтерактивних технологій, – школярів, студентів, туристів.

 

 

Перейти на інтерактивну карту «Храми Тернопільщини».

 

 

Програму «Інтерактивна карта храмів Тернопільщини» реалізовують відповідно до наказу Управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей від 19.06.2019 р. №35-од «Про переможців конкурсу проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства на 2019 рік».

 

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